Forskningsassistent inom dendrokronologi och kvantitativ vedanatomi
Göteborgs universitet / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-03-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för geovetenskaper har cirka 80 medarbetare. Vi erbjuder kandidat- och masterprogram i geovetenskap och geografi samt forskarutbildning. Våra starkaste forskningsområden finns inom klimatologi, ekosystemvetenskap, geologi och tillämpad geovetenskap. Institutionens forskningsstrategi betonar vidareutveckling av Earth System Science. För mer information, se www.gu.se/en/earth-sciences.
Institutionen för geovetenskaper utlyser en anställning som forskningsassistent inom det nyetablerade Xylometrics Laboratory, en forskningsmiljö i framkant med fokus på att utveckla mikrodensitometrisk och kvantitativ vedanatomisk forskning inom dendrokronologi. Laboratoriet fokuserar främst på vedanatomiska analyser, samtidigt som komplexa och tillgängliga versioner av Blue Intensity-teknik utvecklas parallellt.
Anställningen finansieras av ERC Consolidator Grant BOREAUSTRALIS https://cordis.europa.eu/project/id/101170410,
som är nära kopplat till detta laboratorium. Projektet undersöker i vilken grad kända klimatdrivande faktorer avspeglas i årsringdata och hur dessa naturliga arkiv stämmer överens med klimatmodellsimuleringar. Infrastrukturens mål är att förbättra tillgänglighet och kvalitet i mikrodensitometriska metoder och att bygga storskaliga, högkvalitativa dataset som täcker både norra och södra halvklotet.Publiceringsdatum2026-03-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att spela en nyckelroll i att driva den dagliga verksamheten i ett fullt utrustat vedanatomiskt laboratorium och bidra till produktion av högkvalitativa data för klimatforskning baserad på trädringar.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• underhåll och drift av ett toppmodernt vedanatomiskt laboratorium;
• preparering av vedprover och framställning av mikrosnitt för kvantitativ vedanatomi (QWA);
• digitalisering av mikrosnitt med hjälp av slide scanner-teknik;
• deltagande i bildanalys med hjälp av ROXAS-programvara;
• deltagande i korsdatering av årsringprover;
• produktion av mikrodensitometriska data baserade på Blue Intensity (BI), med tekniker såsom kommersiella bordsskannrar till nyutvecklade multikamerasystem;
• stöd i arbetsflöden laboratoriemiljön relaterade till dendrokronologiska och anatomiska analyser;
• bidra till att säkerställa datakvalitet och reproducerbarhet i mätningar;
• bistå forskare och gästforskare i laboratoriearbete och dataproduktion;
• bistå och delta i dendrokronologiska provtagningskampanjer nationellt och internationellt (valfritt).Kvalifikationer
Du är välkommen att söka anställningen om du har följande kompetensprofil:
• utbildning inom geovetenskap, biologi, skogsvetenskap eller närliggande område;
• erfarenhet av laboratoriearbete, gärna inom vedanatomi eller dendrokronologi;
• är bekant med mikroskopi, provpreparering eller bildbaserad analys (meriterande);
• har mycket god organisationsförmåga och känsla för noggrannhet;
• har erfarenhet av årsringanalys eller korsdatering (meriterande);
• kan arbeta både självständigt och i grupp inom en forskningsmiljö;
• kan kommunicera väl på engelska, både muntligt och skriftligt, i en internationell miljö.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%) vid Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Intervjuer planeras att genomföras i början av maj 2026, och anställningen beräknas tillsättas så snart som möjligt därefter, senast i slutet av juli 2026.
Anställningen inleds med en månads utbildningsperiod i augusti 2026 vid Swiss Federal Research Institute WSL i Birmensdorf, med fokus på avancerad produktion av vedanatomiska data.
Vi erbjuder
• en anställning i en vetenskaplig och internationellt integrerad forskningsmiljö
• tillgång till toppmoderna laboratoriefaciliteter
• möjlighet att bidra till banbrytande forskning inom klimatvetenskap och dendrokronologi
• deltagande i ett ERC-finansierat projekt med internationell vetenskaplig relevans
• en positiv och kollegial arbetsmiljö med dagliga kontakter med doktorander, master- och kandidatstudenter samt seniora forskare inom Xylometrics Lab och Göteborgs universitets dendrokronologiska laboratorium.
För mer information om anställningen
Kontakta projektledare Dr. Jesper Björklund, jesper.bjorklund@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga representanter vid Göteborgs universitet finns här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet registrerar du ett konto i vårt rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla:
• ett personligt brev där du motiverar varför du söker anställningen,
• arbetsprov: helst digitaliserade mikrosnitt eller andra relevanta arbetsprov för anställningen,
• CV,
• relevanta intyg och dokumentation av kvalifikationer.
Det är den sökandes ansvar att säkerställa att ansökan är komplett och inlämnad före sista ansökningsdag. Endast ansökningar som skickas in via rekryteringssystemet kommer att beaktas.
Ansökan ska ha inkommit senast den 25 april 2026.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Löneförmåner enligt statligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Kontakt
personalhandläggare
Therese Vestlund therese.vestlund@gu.se 076-6186678 Jobbnummer
9811691