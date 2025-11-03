Forskningsassistent i social-ekologiska system och naturkapital
2025-11-03
Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet.
Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Sammantaget har SRC cirka 160 medarbetare.
Mer information om oss finns på: https://www.stockholmresilience.org/
Projektbeskrivning
Under det ökande mänskliga trycket på planeten riskerar många ekosystem att genomgå stora, plötsliga och långvariga förändringar. Exempel på dessa så kallade regimskiften är kollaps av fiskbestånd, omvandling från skog till savann eller smältning av inlandsisar. Regimskiften är svåra att förutse, kostsamma eller ibland omöjliga att återställa, och de påverkar ofta de nyttor människor får från naturen - som mat, vatten och klimatreglering.
Detta projekt bidrar till en global bedömning av regimskiften, deras orsaker och konsekvenser för samhället genom att vidareutveckla Regime Shifts Database (https://www.regimeshifts.org/).
Forskningsassistenten kommer att arbeta tillsammans med ett internationellt team som samlar in fallstudier till databasen och utvecklar kommunikationsverktyg för dialog med olika användare och intressenter.
Denna anställning erbjuder möjlighet att bidra till forskning med global betydelse. Du blir en del av ett banbrytande forskningsinitiativ - det Mistra-finansierade forskningsprogrammet Finance to Revive Biodiversity (FinBio) (https://finbio.org/)
- som syftar till att integrera biologisk mångfald och naturrelaterade risker i finansiella beslutsprocesser, från reglering till investeringar.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projektets behov och planerade aktiviteter, och kan inkludera:
- Kodning av fallstudier till databasen baserat på vetenskapliga litteraturgenomgångar.
- Kodning av potentiella fallstudier från nyhetsartiklar på engelska och andra språk.
- Medverkan i samutformning av webbgränssnitt och kommunikationsverktyg för både akademiska och icke-akademiska användare.
- Utveckling av redaktionella verktyg som stödjer asynkron samverkan och reproducerbar forskning.Kvalifikationer
Sökande ska ha en masterexamen eller motsvarande erfarenhet inom hållbarhetsforskning eller annan relevant disciplin, exempelvis datavetenskap eller informationsteknologi. Även sökande som snart avslutar sina studier är behöriga att söka.
Sökanden ska behärska engelska flytande i tal och skrift. Kunskaper i andra större språk såsom spanska, kinesiska eller franska är meriterande.
Vi söker en forskningsassistent med:
- erfarenhet och utbildning inom datahantering och webbdesign
- tvärvetenskaplig bakgrund och intresse för hållbarhetsforskning
- kunskap och erfarenhet av reproducerbar forskning och verktyg som RMarkdown eller Quarto
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med databaser och programmering.
Om anställningen
Anställningen gäller 12 månader på heltid. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde i januari 2026, eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av forskare Juan C. Rocha, mailto:juan.rocha@su.se
, samt av professor Garry D. Peterson, mailto:garry.peterson@su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
