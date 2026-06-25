Forskningsassistent i datavetenskap, inriktning XR, immersion och lärande
Örebro universitet / Högskolejobb / Örebro Visa alla högskolejobb i Örebro
2026-06-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en forskningsassistent i datavetenskap för en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet.
Bakgrund
Anställningen är placerad vid Örebro universitets enhet för datavetenskap och inom ARC – Centrum för AI, robotik och cybersäkerhet (http://www.oru.se/arc).
ARC är en tvärvetenskaplig forsknings- och innovationsmiljö som samlar kompetens inom artificiell intelligens, robotik, autonoma system, cybersäkerhet, maskininlärning, datorseende, interaktionsteknik och tillämpad datavetenskap.
Forskningsmiljön bedriver forskning och utveckling i gränslandet mellan AI, robotik, människa–maskin-interaktion och digitala teknologier. En viktig inriktning är hur interaktiva och immersiva tekniker, såsom extended reality (XR), mixed reality (MR), augmented reality (AR) och virtual reality (VR), kan användas för att stödja lärande, träning, visualisering, fjärrnärvaro, människa–robot-interaktion och förståelse av komplexa tekniska system.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att arbeta med utveckling av XR-baserade prototyper och interaktiva system inom ARC-miljön. Arbetet fokuserar på hur immersiva tekniker kan användas för att skapa nya former av lärande, visualisering och interaktion i forsknings- och utbildningssammanhang.
Arbetsuppgifterna kan omfatta:
utveckling av XR-, AR-, MR- eller VR-baserade prototyper för immersion, visualisering och lärande
utveckling av interaktiva miljöer i exempelvis Unity, OpenXR eller liknande plattformar
integration av XR-system med robotik-, sensor- eller simuleringsmiljöer
visualisering av realtidsdata, exempelvis robotdata, sensordata, rumslig information eller systemtillstånd
utveckling av digitala tvillingar eller virtuella miljöer för träning, demonstration och analys
arbete med människa–robot-interaktion, teleoperation eller fjärrnärvaro
design och genomförande av enklare användartester, experiment eller utvärderingar
dokumentation av tekniska lösningar, kod och resultat
stöd till forsknings-, demonstrations- och utbildningsaktiviteter inom ARC.
Arbetet sker i nära samverkan med forskare, lärare och tekniska experter inom datavetenskap, AI, robotik och interaktionsteknik. Kandidaten förväntas bidra till att omsätta forskningsidéer i fungerande prototyper och demonstratorer.Kvalifikationer
För anställningen krävs relevant akademisk examen inom datavetenskap, informationsteknik, elektroteknik, robotik, interaktionsteknik eller annat närliggande område.
Arbetet kräver erfarenhet av flera av följande områden:
programmering i exempelvis C#, Python, C/C++ eller motsvarande
utveckling av interaktiva mjukvaruprototyper
utveckling i Unity eller motsvarande spel- eller visualiseringsmotor
XR-, AR-, MR- eller VR-teknik
integration mellan mjukvara, sensorer, robotik eller simuleringsmiljöer
visualisering av data i realtid
teknisk dokumentation och strukturerad mjukvaruutveckling.
Det är meriterande med erfarenhet av:
OpenXR, Meta Quest, HoloLens eller andra XR-plattformar
ROS 1/2, robotintegration, teleoperation eller robotvisualisering
digitala tvillingar eller simuleringsmiljöer
människa–robot-interaktion
användarstudier, usability testing eller mixed-methods-utvärdering
utveckling av immersiva lärmiljöer eller teknologier för utbildning och träning
visualisering av komplexa tekniska system
arbete i tvärvetenskapliga forsknings- eller innovationsprojekt.
Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens förmåga att självständigt utveckla tekniska prototyper, arbeta kreativt med nya interaktionsformer och bidra till forskningsnära utveckling inom ARC:s verksamhet.
Information
Anställningen är på 100 % under cirka 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Amy Loutfi, +46 72 214 98 53, och Anna Töndel, e-post: anna.tondel@oru.se
. För administrativ information, kontakta enhetschef Martin Magnusson, 019-30 38 70, e-post: martin.magnusson@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang i samverkan och bidrar till verksamhetens utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställningen som forskningsassistent
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Kopior av relevanta betyg och intyg som styrker din kompetens.
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-07-09. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-04137/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Universitet Kontakt
Professor/Föreståndare ARC
Amy Loutfi +46722149853 Jobbnummer
9979800