Forsknings- och utvecklingssjuksköterska, Urologsektionen, Umeå
2026-04-09
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål är att bedriva högkvalitativ och högspecialiserad vård till våra patienter inom Region Västerbotten såväl som inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i ett flertal sektioner; urologi, bröst/endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedriver både öppen- och slutenvård. Omvårdnaden på Kirurgcentrum präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.
Urologens verksamhet ingår i Kirurgcentrum och är en universitetsklinik med uppdrag inom både utbildning och forskning. En stor del av verksamheten rör urologisk cancer, vilket också speglas i våra forskningsprojekt. Vården står inför ett skifte där administrativa arbetsuppgifter alltmer kan effektiviseras genom moderna IT-lösningar, ofta med inslag av AI-baserad teknik. Detta påverkar både vår kliniska vardag och forskningen, där utvecklingen går snabbt.
Ett av våra största forskningsinitiativ är det nationella projektet SPRINTR, där Region Västerbotten i nära samarbete med Umeå universitet leder arbetet med att förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer i Sverige. Projektet fokuserar på att testa och optimera molekylära, histologiska och bildbaserade metoder för precisionsmedicin. SPRINTR bygger även upp ett arbetssätt som knyter samman befintliga kliniska informationssystem med nationella register och databaser, vilket skapar en plattform för effektiv och transparent klinisk forskning.
En central målsättning inom SPRINTR är att minska den administrativa bördan genom att öka möjligheten att implementera automatiserade flöden i diagnostik, provhantering och uppföljning.I dagsläget är vi över 70 forskare och medarbetare nationellt som arbetar i projektet, organiserade i flera parallella arbetsgrupper med både kort- och långsiktiga mål. Nu söker vi en sjuksköterska som vill vara en del av denna utvecklingsresa. Tjänsten är placerad på Urologen vid Kirurgcentrum och innebär ett fokus på SPRINTR-studien, men kommer på sikt att omfatta fler forsknings- och utvecklingsprojekt vid kliniken.
Anställningen är på heltid. Huvuddelen av tjänsten består av projektledning och forskningsrelaterade uppgifter, men en mindre del kommer även att innebära kliniskt patientarbete på mottagningen.
Läs mer om projektet SPRINTR här: https://www.umu.se/sprintr/
Du kommer att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete kopplat till våra projekt, med särskilt fokus på SPRINTR. Arbetsuppgifterna kan inkludera:
* Inklusion av forskningspersoner och insamling av biobanksprover.
* Optimering av flöden för vävnadshantering efter biopsi för att möjliggöra avancerade precisionsmedicinska analyser.
* Implementering av nya metoder och arbetssätt på mottagning, avdelning och operation.
* Samarbete med IT-personal på regionen och universitetet för att förbättra processer och journalsystem.
* Projektledning av utvalda forsknings- och utvecklingsdelar.
* Säkerställande av patientsäkerhet, forskningsetiska riktlinjer och dokumentationskrav enligt GCP och regelverk för läkemedels- och medicintekniska studier.
* Identifiering och utveckling av nya lösningar för att underlätta implementering av innovationer i vården.
Du kommer att delta i regionala nätverk för forsknings- och utvecklingsarbete, med möjlighet till engagemang även på nationell och internationell nivå. Vi förväntar oss att tjänsten även kommer att innebära vidareutbildning inom olika områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i medicinsk svenska, i både tal och skrift. Du har erfarenhet av arbete inom slutenvård, urologi, kirurgi eller annan relevant medicinsk specialitet och är trygg i den kliniska vardagen. Samt har vana att arbeta i elektroniska journalsystem.
Meriterande är erfarenhet av forskningsarbete, gärna inom kliniska studier, samt utbildning inom eller dokumenterad erfarenhet av arbete enligt GCP (Good Clinical Practice). Vi ser även positivt på erfarenhet av biobanksarbete, avancerad provtagning eller hantering av vävnadsprover för molekylärdiagnostik. Har du erfarenhet av projektledning, arbete med kvalitetsregister, datainsamling eller ITnära utvecklingsarbete är det en tillgång. Intresse för eller erfarenhet av digitaliserade arbetsflöden, forskningsdatabaser eller AIbaserade beslutsstöd är också meriterande.
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har god samarbetsförmåga och trivs med arbete i team, men kan samtidigt självständigt driva arbetsuppgifter och projekt framåt. Du är flexibel och trivs i en verksamhet som präglas av utveckling och förändring. Du har god pedagogisk förmåga, tycker om att lära dig nya saker och känner dig trygg i att handleda och stödja kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
