Forskarutbildad inom psykologi/fysiologi med inriktning Human Factors
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Fysikjobb / Stockholm Visa alla fysikjobb i Stockholm
2025-08-15
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du arbeta för att stärka Sveriges försvar och säkerhet? Vill du jobba i sammanhang där du har möjlighet att påverka? Vi söker nu en forskare inom simulatorbaserad träning och värdering med inriktning Human Factors. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Du kommer att ingå i en forskargrupp där du leder och deltar i forskningsprojekt som rör simulatorbaserad träning och värdering. Gruppen bedriver forskning kring nya metoder och koncept för flyg- och luftstridsträning utifrån ett humancentrerat perspektiv, t.ex. utveckling av nya koncept för kvantifiering och värdering av prestation, människa-maskin-interaktion (MMI), framtida träningskoncept, interaktion med obemannade farkoster samt immersiva teknologier (såsom VR/AR/MR).
I samarbete med forskare, mjukvaruutvecklare och träningsledare kommer du att bedriva tillämpad forskning och studier med innovativa metoder och teknologier i syfte att göra simulatorbaserad träning mer effektiv. Du kommer att arbeta med utveckling av koncept och metoder, bearbetning och analyser av data samt dokumentera och presentera resultat skriftligt och muntligt såväl på svenska som på engelska. Genomförande av studier sker i både labb- och fältmiljö.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Flygsystem och jobba tätt med enheten FLSC, Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, som båda tillhör avdelningen Försvarsteknik. På enheten bedrivs verksamhet inom allt från aerodynamik och signaturanalys till forskning kring nya metoder och koncept för flyg- och luftstridsträning utifrån ett humancentrerat perspektiv. Verksamheten befinner sig i en snabb tillväxt med en ökande efterfrågan. Läs gärna mer om vad vi gör här Försvarsteknik - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Forskarutbildning inom psykologi, fysiologi, medicinteknik, idrottsfysiologi eller fysiologisk dataanalys, eller minst 5 års erfarenhet av forskning och/eller utveckling inom dessa områden
Du har erfarenhet inom följande områden:
studier och forskning kring fysiologi, människa-dator/maskin-interaktion eller Human Factors
fysiologisk dataanalys med Eye-tracking, EKG eller EMG
kvantitativ forskningsmetodik, analys och statistik eller biostatistik
programmering och dataanalys i MATLAB, Python eller motsvarande
studier i labb- eller fältmiljö
Du har god förmåga att producera och presentera forskningsresultat, god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska såväl som engelska, intresse för tillämpad flygforskning samt har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en person som har god samarbetsförmåga och har lätt för att arbeta med personer med olika kompetens och bakgrund. Du är självgående och trygg i att både utföra och leda forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vidare är du kreativ och har en helhetssyn vid lösandet av arbetsuppgifter.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av kvalitativ forskningsmetodik
erfarenhet av arbete med MMI-utveckling
kunskap om flygdomänen
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 29e augusti 2025.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mattias John Quas. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S-ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
