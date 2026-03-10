Forskare (vikarie) inom biologisk läkemedelsutveckling på DDD plattformen
2026-03-10
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Läkemedelsplattformen vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab DDD) är en nationell infrastruktur för akademisk läkemedelsutveckling med uppgift att translatera akademiska upptäckter till läkemedelkandidater för vidare kommersiell utveckling.
Verksamheten som funnits i snart tio år har bl.a. bidragit till >10 nya bolagiseringar och fyra kliniska läkemedelskandidater. Plattformen omfattar ett 40-tal medarbetare vid sex svenska universitet som alla stödjer samarbetsprojekt med externa akademiska projektägare.
DDD enheten "Therapeutic Protein Engineering" (TPE) är knuten till KTH och lokaliserad till SciLifeLab DDD, Solna. Enhetens huvudsakliga ansvar kommer vara att leverera väl karakteriserade antikroppar, antigen, och målproteiner till projekten, samt tekniskt ansvara för de selektionsbaserade projekten. Du kommer att jobba med att utveckla uttrycks- och reningsmetoder för utmanande målproteiner inom våra läkemedelsprojekt, och analysera proteinernas funktionalitet med hjälp av olika biokemiska och biofysikaliska metoder. Din roll kommer innebära både laborativt arbete och projektkoordination. Du är en kreativ problemlösare med stor erfarenhet inom proteinforskning.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom bioteknik, biokemi eller molekylärbiologi
- Gedigen erfarenhet av kloning, överuttryck och rening av proteiner i bakterier, insektceller och/eller mammalieceller
- Proteinrening på ÄKTA eller motsvarande system
- Gedigen erfarenhet av standardproteinanalysmetoder
- Erfarenhet av protein engineering
Meriterande
- Erfarenhet från bioteknik/läkemedelsindustrin eller relevant akademiska forskningsmiljö
- Erfarenhet av strukturbiologi, speciellt cryo-EM
- Erfarenhet av biofysikaliska proteinanalysmetoder, t.ex. SPR, BLI, ITC, DLS, DSF
- Erfarenhet av displaymetoder för selektion av affinitetsmolekyler, t.ex. antikroppsfragment
- Utmärkt skriv- och kommunikationsförmåga
- Projektledning och koordinering
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev (1 sida)
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 11 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
