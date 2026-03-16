Forskare vid Internationella miljöinstitutet inom hållbar urban omställning
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för den tidsbegränsade anställningen som forskare är att bedriva forskning och samverkansaktiviteter inom ramen för två Horizon Europe-program för forskning och innovation: CULTIVATE: Co-designing Food Sharing Innovation for Resilience och NATURESCAPES: Nature-based solutions for climate resilient, nature positive and socially just communities in diverse landscapes.
För mer information, besök webbplatserna:https://cultivate-project.eu/https://www.naturescapes-project.com/
Tjänsten innefattar att:
- bedriva högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning
- publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter
- presentera forskningsresultat vid vetenskapliga och praktiknära evenemang
- ta fram relevanta rekommendationer till samhällsaktörer
- organisera och delta i projektrelaterade aktiviteter tillsammans med andra projektpartners vid IIIEE och utanför
Tjänsten innebär även aktiv samverkan och kunskapsskapande i samarbete med olika intressenter och organisationer, både inom och utanför projekten, inklusive universitet, kommuner, beslutsfattare, företag, ideella organisationer, lokala grupper och medborgare.
Tjänsten inkluderar också undervisning och handledning (på engelska) inom två masterprogram (MSc) vid Internationella miljöinstitutet, dock högst 20% av arbetstiden. Forskaren kan även medverka i ansökningar om forskningsmedel. När det är relevant förväntas forskaren samarbeta med Internationella miljöinstitutets och Lunds universitets administration för att säkerställa genomförandet av ovanstående arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
För anställning som forskare krävs att den sökande har:
- avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet för tjänsten
- minst två års postdoktoral forskningserfarenhet inom ämnesområdet
- arbetslivserfarenhet från EU:s Horizon 2020- eller Horizon Europe-projekt inom forskning och/eller innovation
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- dokumenterad erfarenhet av interdisciplinärt arbete och samarbete med andra forskare
- dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete
- dokumenterad erfarenhet av samverkan med olika samhällsaktörer
- dokumenterad erfarenhet av analys av livsmedelssystem, delningsekonomi, naturbaserade lösningar och/eller andra former av (hållbara) innovationer i urbana kontexter, baserat på samhällsvetenskapliga teorier och metoder
- dokumenterad erfarenhet av att genomföra systematiska litteraturöversikter
- dokumenterad erfarenhet av att samla in, koda och analysera empiriska data från djupintervjuer, deltagande observationer och andra kvalitativa forskningsmetoder
- dokumenterad erfarenhet av publicering i vetenskapliga tidskrifter och via akademiska bokförlag
- visad förmåga att självständigt bedriva högkvalitativ forskning och framgångsrikt slutföra vetenskapliga projekt
- dokumenterad erfarenhet av aktiviteter som syftar till att skapa samhällelig påverkan av forskning (till exempel utveckling av användarorienterade verktyg)
- dokumenterad erfarenhet av att organisera workshops, konferenser, studieresor eller andra evenemang
- dokumenterade pedagogiska meriter inklusive undervisning och handledning av masterstudenter
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Övrigt
Anställningen tidsbegränsas under perioden 10 månader och avser omfattning 100%.
Forskare omfattas av "lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för forskare och biträdande forskare". Planeringen av årsarbetstiden sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla:
- CV (max 2 sidor)
- Personligt brev med motivering till ditt intresse för tjänsten (max 2 sidor)
- Examensbevis för doktorsexamen
- Publikationslista
- Namn på tre referenspersoner
Startdatum: 1 juni 2026
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/864".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211)
Lunds universitet
yuliya Palgan Voytenko yuliya.voytenko_palgan@iiiee.lu.se +46462220259
