Forskare vid Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap
Lunds Universitet / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2025-11-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos ossPubliceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla metoder för att undersöka molekylbaserad kommunikation mellan isolerade bakteriestammar samt mikrobiella samhällen i kontakt med dricksvatten. Du kommer att undersöka helgenomsekvenser, metagenomdata och andra DNA-baserade fingeravtryck från bakterier för att förklara laboratoriefynd. Du kommer att utföra dessa arbetsuppgifter som en del av ett forskarteam bestående av både doktorander och studenter på grundnivå. Detta arbete utförs i samarbete med vattenbolag i Sverige och kan inkludera resor för provtagning runt om i Sverige.
Arbetsuppgifterna innefattar:
stödja forskargruppen, att medverka i forskning och göra egna forskning inom ämnesområdet.
undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå (max 20 %).
handledning av examensarbetare.
att bistå med att söka extern forskningsfinansiering.
samverkan med näringsliv och samhälle.
administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
avlagd doktorsexamen i mikrobiell ekologi, bioteknologi eller mikrobiologi.
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
utmärkta laboratoriefärdigheter inom mikrobiologi.
kunskaper och relaterade färdigheter avseende genetiskt modifierade mikrober.
dokumenterad förmåga att erhålla finansiering.
Meriterande för anställningen är:
en mycket god förmåga att utveckla och genomföra högkvalitativ forskning.
dokumenterad skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
erfarenhet av att arbeta med molekyler och intercellulär kommunikation i mikrober.
grundläggande muntlig och skriftlig kunskap i svenska.
god undervisningsförmåga, inklusive handledning av forskarutbildning (masterstudenter, doktorander).
färdigheter i avancerade mikroskopiska tekniker och/eller flödescytometri, inklusive dataanalys.
färdigheter inom metabolisk modifiering av mikrober.Övrig information
Anställningen tidsbegränsas under perioden 6 månader och avser omfattning 100 %. Start 2025-12-01 eller efter överenskommelse. Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens. För mer information om anställningsformen forskare se även: Akademiska befattningar vid Lunds universitet
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3166". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Carl Grey, avdelningschef carl.grey@ple.lth.se Jobbnummer
9599257