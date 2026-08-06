Forskare vid institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap
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2026-08-06
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Beskrivning av arbetsplatsen
Innovationsplattformen Biotech Heights har grundats som ett samarbete mellan Tetra Pak och Lunds universitet med syfte att samla aktörer för att utveckla industriell bioteknik – särskilt kopplat till framtidens mat och material. Biotech Heights har sitt hem på Kemicentrum i Lund, och är nära kopplat till institutionen Process and Lifescience Engineering och den infrastruktur som finns på Kemicentrum (LUPPP).
Teamet i Biotech Heights består i dagsläget av människor som är anställda på Lunds universitet, Tetra Pak, eller Future by Lund. Totalt arbetar sju personer med plattformen, varav två på heltid. Innovationsplattformen är under uppbyggnad, och alla anställda förväntas bidra till framdriften.
Den fysiska placeringen är Kemicentrum.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en viktig del av uppbyggnaden av Biotech Heights, och en del av ett arbetslag som arbetar i gränslandet mellan forskning, innovation och industri.
Du kommer att ha särskilt ansvar för att bygga upp plattformens kompetens inom regulatoriska frågor – för att dels kunna ge kvalificerat stöd till medlemsföretag, dels för att Biotech Heights samlade kunskap ska bidra till att öka förståelsen hos andra aktörer.
Du kommer att ansvara för att initiera och utveckla innovationsprojekt med syfte att aktivt ta fram konkreta applikationer och exempel, baserade på såväl industriella behov som på forskningsresultat.
Du kommer också att vara aktiv i att etablera och utveckla nätverk med relevanta forskare och experter. Nätverken ska inkludera forskare och experter från institutionen PLE, men också från andra fakulteter på Lunds universitet, från andra lärosäten och från medlemsföretagen. Genom att facilitera nätverken ska Biotech Heights fungera som en brygga mellan forskning och industri.
Du kommer också att ha en aktiv roll i den tillväxtagenda för bioteknik och mat som Biotech Heights driver som ett separat innovationsprojekt.
Arbetsuppgifterna innefattar följande:
Vara en del av uppbyggnaden av Biotech Heights.
Utveckla och ansvara för plattformens regulatoriska kompetens och stöd till medlemsföretag.
Initiera och utveckla innovationsprojekt.
Bygga och facilitera nätverk av forskare från akademi och industri.
Bidra aktivt till plattformens tillväxtagenda inom bioteknik och mat.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Avlagd doktorsexamen i livsmedelsteknik.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i praktiskt arbete, såväl laborativt arbete som produktutveckling av livsmedel.
Självständighet, samarbetsförmåga, flexibilitet.
Mycket god förmåga att snabbt tillgodogöra sig ny kunskap inom närliggande områden, samt att omsätta denna kunskap till relevant pedagogiskt material.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av entreprenörskap och uppbyggnad av företag.
Erfarenhet av etablerade företag inom livsmedelsindustrin.
Erfarenhet av projektledning av tvärvetenskapliga projekt från idé till industrialisering.
Erfarenhet av nationella och europeiska forskningsprojekt.Övrig information
Anställningen som forskare tidsbegränsas under perioden 2026-10-01 tom 2027-09-30 och avser omfattning 100 %. Forskare omfattas av "lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för forskare och biträdande forskare". Planeringen av årsarbetstiden sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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