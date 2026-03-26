Forskare vid Avdelningen Byggnadsmaterial inom svampnedbrytning av trä
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer, lärare och forskare från många delar av världen.
Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med problemställningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar. Arbetsmiljön präglas vidare av ett öppet och vänligt bemötande bland alla medarbetare med avsikt att alla ska ges möjlighet att växa personligt och professionellt.
Institutionen består av nio avdelningar och denna tjänst är placerad på avdelningen Byggnadsmaterial. Forskning och undervisning på avdelningen omfattar huvudsakligen material som används inom byggsektorn med målet att studera och förstå processer i material, ofta i relation till fukt och beständighetsfrågor. Avdelningen har omfattande laboratorieinfrastruktur och stor fokus på laborativt arbete.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Trä är ett viktigt byggnadsmaterial och intresset för att använda trä har ökat under de senaste åren. I fuktiga miljöer kan dock trä brytas ner av rötsvampar. Vatten är nödvändigt för att denna nedbrytning ska ske, men de exakta mekanismerna är ännu inte kända. Forskaren kommer arbeta inom ett projekt med syfte att ge en grundläggande förståelse för hur mängd vatten, var det finns och hur det är bundet påverkar nedbrytbarheten av trä. Detta kommer göras i nedbrytningsförsök i välkontrollerade externa fuktförhållandena med hjälp av specialbyggda pressure plate kammare. Nedbrytningsförsöken kommer genomföras på trä som har modifierats för att påverka interaktionen mellan trä och vatten olika i olika delar av träets struktur.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- Att genomföra forskning inom projektet som beskrivits ovan. Du kommer vara ansvarig för och genomföra nedbrytningsförsök, karakterisering av det nedbrutna och icke-nedbrutna materialet och utvärdering kopplade till dessa försök.
- Bidra till spridning av resultat från projektet genom vetenskapliga publikationer, presentationer på konferenser och populärvetenskapliga publikationer.
En del laboratoriearbetet kommer att genomföras hos våra samarbetspartners på Köpenhamns universitet. Tjänsten omfattar därmed resor till Köpenhamn (1 h med tåg från Lund). Kortare vistelser på NIBIO, Norge kan också inkluderas. Tjänsten ger dig därför erfarenhet av och kontakt med olika forskningsmiljöer.Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
- Avlagd doktorsexamen i ett ämne kopplat till ämnet för tjänsten, t.ex. mikrobiologi, trävetenskap, bioteknik, biokemi eller ett relaterat ämne.
- Erfarenhet av planering och genomförande av laboratoriearbete inom mikrobiologi eller relaterat ämne.
- Erfarenhet och mycket god förmåga att utvärdera och presentera data.
- Förmåga att arbeta på ett strukturerat och självständigt sätt.
- Förmåga att självständigt planera, genomföra forskningsstudier samt utvärdera resultaten av dessa.
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- erfarenhet av publicering i vetenskapliga tidskrifter.
Meriterande för anställningen är:
- Mycket goda kunskaper inom mikrobiologi, speciellt relaterat till svampnedbrytning av trä.
- Erfarenhet av karakterisering av kemi av nedbrytningsprodukter.
- Erfarenhet av karakteriseringstekniker för träkemi (t.ex. FTIR) eller interaktionen mellan vatten och trä.
- Erfarenhet av att söka och få externa forskningsmedel.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Övrig information
Anställningen som forskare tidsbegränsas under en period på 1 år med start 2026-08-17 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 100%.
Forskare omfattas av "lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för forskare och biträdande forskare". Planeringen av årsarbetstiden sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/918".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Peter Johansson peter.johansson@byggtek.lth.se +46462227362
