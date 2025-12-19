Forskare till värdering av verkan och sårbarhet
2025-12-19
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du ett stort forskning- och teknikintresse och en god analytisk förmåga och vill hjälpa oss att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sverige att stå emot ett väpnat angrepp? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete.
Om tjänsten
Verkansvärdering, som bland annat innefattar bedömningar av möjligheten att lyckas med en egen eller motstå en fientlig bekämpningsinsats, efterfrågas i allt större utsträckning av våra huvuduppdragsgivare. För att kunna besvara deras frågeställningar genomför vi både detaljerade analyser och grövre övergripande bedömningar, ofta med egenutvecklade eller anpassade modeller och metoder. Sannolikhet och statistik är i många fall en grundbult i våra värderingsmodeller.
Du kommer att ha till uppgift att utifrån helhetsperspektiv och problemanalys anpassa, utveckla, validera och tillämpa modeller och metoder för att förstå olika vapensystems verkanseffekt mot målobjekt eller bedöma risker i samband med användning av skjutvapen och stridsdelar. Många av de frågor du kommer att hantera är sprungna ur våra uppdragsgivares konkreta och direkta behov av vårt stöd, samtidigt utvecklar vi kontinuerligt vår förmåga och våra modeller.
Tjänsten innebär en blandning av enskilt arbete och nära samarbete med kollegor inom våra olika projekt och i ökande grad samverkan såväl nationellt som internationellt. Över tid hoppas vi att du kommer att ta en central roll i verksamhetens utveckling.
Om enheten
Du kommer att tillhöra en av forskningsenheterna vid avdelningen Vapen, skydd och säkerhet som är belägen vid Grindsjön. Avdelningens verksamhet bidrar till att bygga och stärka den nationella expertisen inom explosivämnen, vapenverkan och skydd. Vårt arbete spänner över flera teknikområden och omfattar både experiment, beräkningar och värdering av komplexa vapen- och skyddssystem.
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Har du den kompetensprofil vi behöver?

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Doktorsexamen inom ett naturvetenskapligt område eller minst 3 års erfarenhet av FoU-relaterad verksamhet inom ett naturvetenskapligt område där du arbetat med uppgifter av karaktären kvantitativ datahantering eller modellutveckling
Erfarenhet av statistisk analys
God erfarenhet av att arbeta med minst ett programmeringsspråk eller -verktyg, till exempel Matlab, Python, C++ eller C#
Erfarenhet av att omsätta experimentella eller empiriska data till fysikaliska modeller
Som person samarbetar och kommunicerar du väl med kollegor, uppdragsgivare och andra intressenter. Du har god initiativförmåga och är mål- och resultatorienterad. Du har även mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande
Följande är meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av att bereda och leda projekt
Dokumenterad kännedom/erfarenhet från någon försvarsdomän
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 18 januari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Pettersson. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
