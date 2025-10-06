Forskare till Kiselkarbid (SiC) epitaxi utveckling och tillverkning
Vill du vara med och bygga framtidens kraftelektronik? Vi söker nu forskare som vill arbeta med avancerade halvledarmaterial i en högteknologisk miljö - och samtidigt bidra till den gröna omställningen. Hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av kiselkarbid (SiC), en teknologi som är avgörande för elektrifiering och hållbar energi.
Om oss På RISE Smart Hårdvara bygger vi upp en världsledande verksamhet inom kiselkarbid (SiC). Det är en strategiskt viktig teknologi för Sverige och Europa, med tillämpningar inom fordon, rymd, energi och mycket mer. Den nya enheten du blir en del av arbetar i både nationella och internationella forskningsprojekt, ofta i nära samarbete med industripartners.
Vi håller till i Electrumlaboratoriet i Kista, där vi bedriver utveckling, förserietillverkning och kvalitetsarbete i renrumsmiljö. Här kombineras forskning med praktiskt arbete - och du får vara med och forma framtidens energilösningar.
Om rollen Som forskare inom SiC epitaxi kommer du att bidra till utvecklingen av framtidens kraftelektronik genom att kombinera praktiskt arbete i renrum med teoretisk modellering. Du blir en nyckelperson i forskningsprojekt som bedrivs i nära samverkan med både industri och akademi, där fokus ligger på processutveckling, materialanalys och innovation.
Du kommer bland annat att:
Driva och delta i projekt kring utveckling av SiC-material och dess tillämpningar
Utveckla nya processmetoder, materialsystem och teknologier
Utföra och tolka avancerade elektriska mätningar och metrologiska data
Etablera samarbeten med industripartners, universitet och finansiärer
Publicera resultat och representera forskningen vid konferenser
Vem är du? Du har en akademisk bakgrund inom fysik, materialvetenskap, elektronik eller ett närliggande område, gärna med erfarenhet av epitaxi, halvledarteknik eller arbete i renrum. Du är analytisk, nyfiken och har lätt för att samarbeta. Att arbeta i projektform passar dig, och du har förmågan att kommunicera forskningsresultat på ett tydligt sätt - både muntligt och skriftligt. Erfarenhet av att söka forskningsmedel är meriterande.
Vi söker dig som har:
Doktorsexamen eller motsvarande kompetens inom relevant tekniskt område
Fördjupad kunskap om SiC och praktisk erfarenhet av halvledarprocesser
Vana vid att formulera forskningsansökningar
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av samverkan med akademi och industri
Kreativt tänkande, strategisk blick och ett starkt engagemang för teknisk utveckling
Är vi en bra match? Hos oss får du vara med och bygga upp en världsledande verksamhet inom SiC, där du arbetar med spännande kunder och forskningsprojekt som bidrar till framtidens energilösningar. Du får möjlighet att förverkliga egna idéer och påverka teknikutvecklingen, samtidigt som du utvecklas professionellt och får ta större ansvar över tid. Du blir en del av ett kompetent och tvärvetenskapligt team där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta avdelningschef på Smart Hårdvara Björn Samel, +46 10 228 41 09. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 23 oktober. Sök utan personligt brev.
