Forskare Till Eu Horizon Europé Projektet Well-Care
2026-02-02
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker nu en forskare till EU Horizon Europé projektet WELL-CARE vid forskargruppen care, carers and caring som är en forskningsgren av Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka . Professor Elizabeth Hanson är PI och koordinator för WELL-CARE. Forskargruppen leds av professor Elizabeth Hanson och har förutom henne två docenter, fyra disputerade forskare och tre doktorander.
EU-projektet "WELL-CARE Investing in the mental wellbeing and resilience of long-term care (LTC) workers and informal carers through the identification, evaluation and promotion of good practices across Europe", har som projektmål att:
• att granska, organisera och tillgängligöra evidens och data om hur man bäst stödjer resiliens och psykisk hälsa och välbefinnande hos personal inom funktionsnedsättnings- och äldreområdet och anhöriga som ger vård och stöd till en närstående;
• att identifiera, utvärdera, och främja införande av befintliga lösningar och prototyper för personal som ger vård och stöd till en närstående inom ramen för participatorisk forskning;
• att utveckla och främja evidensbaserade och aktionsresulterade rekommendationer för policyskapare och stakeholders.
Projektet består av 15 parter, ett forskningscentra och en anhörigorganisation i fem länder, Italien, Nederländerna, Tyskland, Slovenien och Sverige och ett universitet i USA samt fyra EU-övergripande organisationer. I Sverige medverkar tre kommuner, Kalmar, Eskilstuna och Borås i den praktiknära forskningen.
Placeringsort: Kalmar eller Växjö.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Tillsvidareanställning 100%.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning sex månader tillämpas. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Den sökande kommer att medverka i forskningen inom EU-projektet WELL-CARE. I projektet ingår att samverka med forskare, beslutsfattare, praktiker, anhöriga, vårdtagare och idéburna organisationer för att genomföra projektet, dokumentera och publicera resultat i form av projektrapporter (deliverables), policyrekommendationer, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Merparten av forskningen sker på distans med datainsamling i de tre medverkande kommunerna, Kalmar, Eskilstuna och Borås
Projektet har pågått i två år och övergår nu i praktiknära forskning som utveckling, implementering av utvärdering av prototyper/interventioner baserat på de tre svenska kommernas behov och önskemål inom funktionsnedsättnings - och äldreområdet. Forskningen under första två åren har bestått i att ta fram grundläggande material för denna praktiknära del av projektet. Huvudaktiviteterna och uppgifterna för forskaren under de kommande åren är att medverka i följande två arbetspaket.
• Utveckla resurser, prototyper och ekosystem för att bidra till ökad resiliens och psykisk hälsa och välbefinnande genom att medverka i projektgemensamma workshops, utveckla ett ramverk för den multipla utvärderingen samt skapa lokala implementeringsteam hos de svenska implementeringsparterna.
• Bistå i arbetet med det nationella Blandat Lärande Nätverket (BLN) som består av deltagare som representerar projektets olika "stake holders", planera, ta fram material till BLN-möten, genomföra, koordinera och dokumentera mötena i det BLN.
Behörighetskrav
• Forskarutbildning inom ämne av betydelse för forskningens genomförande som hälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi
Meriterande
• Excellent kunskap, förmåga och utbildning i både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
• Excellent skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska och svenska
• God interpersonell förmåga, att bygga och underhålla relationer är essentiellt med hänsyn till projektets fokus och forskningskonsortiets uppbyggnad
• God utbildnings- och handledningsförmåga
• God organisationsförmåga
• Erfarenhet av forskning inom områden relaterade till projektet
• Erfarenhet av arbete i externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå, särskilt forskning på fältet inom lång tids vård liksom teoretisk granskning och analys av dokumentation avseende policy och forskning
• Kunskap och erfarenhet av forskningsetik och data management
Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna komplettera forskarteamet och stärka forskningsprojektet.
I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid den sökandes potential till en framgångsrik karriär som forskare som kan bidra till att utveckla framtidens vård och omsorg och stöd till anhöriga.
Välkommen med din ansökan senast den 24 februari, 2026.
För att läsa den fullständiga annonsen följ länken:
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Ersättning
