Forskare seriell kristallografianalys av sensorirhodopsin II
2025-10-03
Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science. Institutionens verksamhet bedrivs i Natrium, Medicinareberget i Göteborg.
Neutze har arbetat med tidsupplöst seriell röntgenkristallografi av integrala membranproteiner med röntgenfria elektronlasrar sedan 2010. Både tidsupplöst seriell kristallografi och seriell synkrotronkristallografi är kraftfulla experimentella metoder som utvecklats för att studera proteinstruktur och funktion. Det har också nyligen gjorts stora investeringar i tidsupplöst seriell kristallografi av synkrotronstrålningskällor, inklusive dedikerade nya strållinjer vid MAX IV laboratoriet i Lund samt flera andra runt om i Europa (ESRF, Diamond och Swiss Light Source).
Det finns många utmaningar med att bearbeta seriella röntgenkristallografidata och beräkna högupplösta elektrondensiteter. För flera år sedan samlade Neutzes grupp in tidsupplösta seriella synkrotronröntgenkristallografidata från mikrokristaller av sensory rhodopsin II och sensory rhodopsin II i komplex med dess interaktionspartner. Denna data samlades in vid Swiss Light Source. Eftersom röntgendiffraktionen från dessa kristaller var relativt svag, var vi tvungna att förbättra analysen av dessa data med hjälp av de senaste framstegen inom röntgendatabehandlingsverktyg. Framför allt kommer vi att använda nya vektyg inom maskininlärning för att bearbeta och skala seriellröntgenkristallografi data samt andra nya verktyg för att analysera tidsupplösta röntgenkristallografidata.
Vi söker därför att tillsätta en forskare med fokus på analys av seriella synkrotronröntgenkristallografi data insamlade från sensory rhodopsin II och sensory rhodopsin II i komplex med dess interaktionspartner. Målet med denna anställning är att slutföra analys av seriella kristallografiska arbetet om sensory rhodopsin II för att kunna publicera detta i en vetenskaplig tidskrift. Den sökande måste kunna visa expertis i att bearbeta seriellkristallografi data, samt erfarenhet av att använda maskininlärningsverktyg för att analysera dessa data. Eftersom kompletterande spektroskopistudier från kristaller av sensory rhodopsin kommer att krävas för publicering, krävs också praktisk kunskap om sensory rhodopsin II och proteinproduktion, rening och kristallisationsprotokoll.
Arbetsuppgifter
För att slutföra och publicera studier av seriella synkrotronkristallografidata som samlats in från sensory rhodopsin II, avser vi att utse en forskare som kan:
• Bearbeta tidsupplösta seriella kristallografidata med användning av synkrotronstrålning.
• Implementera och använda verktyg för maskininlärning (https://www.nature.com/articles/s41467-022-35280-8)
för att skala seriell kristallografidata för att förbättra kvaliteten på olika elektrondensitetsdata.
• Använda och utvärdera andra verktyg för att analysera seriell kristallografidata (https://www.nature.com/articles/s42003-022-03575-7)
för att förbättra modelleringen av strukturella förändringar i sensory rhodopsin II:transducerproteinkomplexet.
• Prokaryot proteinproduktion av sensory rhodopsin II och dess interaktionspartner för kristallisation och tidsupplösta UV/Vis-spektroskopistudier från kristaller.
• Delta i alla aspekter av analys och presentation av seriell kristallografidata från sensory rhodopsin II för att färdigställa arbetet inför publicering.
Ansökan ska innehålla:
• Kandidatens C.V
• En lista över publikationer från kandidaten.
• Ett följebrev som beskriver kandidatens erfarenhet inom de vetenskapsområden som krävs för tjänsten.
• Kontaktuppgifter för upp till två referenter som kan kontaktas för en rekommendation av kandidaten vid behov.
