Forskare med intresse för framtidens skydd mot radioaktiva ämnen
2026-02-13
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vara med och utveckla framtidens skydd mot kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen (CBR-ämnen)? FOI söker en forskare med inriktning mot fysik och med intresse av att medverka i utvecklingen av framtidens material för fysiskt skydd mot CBR-ämnen samt tekniker för sanering av sådana ämnen. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
I rollen som forskare hos oss kommer du i första hand arbeta med vår anslagsfinansierade, långsiktiga forskning, där fokus ligger på att förstå och förbättra materials skyddande egenskaper och på att hantera kontaminerade material. Vi söker dig som kan bidra till vår forskargrupp med kompetens inom exempelvis materialkaraktärisering, materialutveckling, aerosoler eller modellering av transportmekanismer i skyddsbarriärer och adsorbenter. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för forskning, teoretisk och praktisk, och vill fördjupa dig inom vårt område.
FOI är en uppdragsfinansierad myndighet som bedriver forskning och ger expertstöd till olika uppdragsgivare, framför allt Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV). Vi på Enheten för fysiskt skydd och sanering jobbar i projektform, vilket innebär att du kommer att få arbeta i varierande projekt som kan inkludera test- och utvärderingsverksamhet, expertstöd eller tillämpad forskning nära våra uppdragsgivare.
En stor del av arbetet är laborativt och kan exempelvis bestå i att sätta upp experimentuppställningar och genomföra experiment med olika typer av ämnen, däribland gaser och högtoxiska ämnen. Du förväntas medverka i långsiktig forskningsverksamhet genom att kommunicera vår kunskap både internt och externt, muntligt och i skrift, och bidra aktivt för att upprätthålla god vetenskaplig nivå som resulterar i vetenskapliga publikationer.
Då vi bedriver uppdragsfinansierad verksamhet förutsätter vi att du bidrar till projektansökningar och forskningsfinansiering framöver.
Om enheten
Du kommer att vara en del av Enheten för fysiskt skydd och sanering som tillhör CBRN-skydd och säkerhet i Umeå.
Skydd mot CBR-ämnen är ett brett forskningsområde som omfattar både personlig skyddsutrustning - exempelvis andningsskydd och skyddsdräkter - och kollektivt skydd, däribland filter, samt tekniker för sanering av kontaminerade miljöer och material. Vi jobbar med skydd mot såväl partiklar/aerosoler som vätskor och gaser.
Vår verksamhet sträcker sig från modellering och experiment i kontrollerade laboratoriemiljöer, till fältförsök i realistiska miljöer. Inom enheten bedrivs både spetsforskning och praktisk tillämpning - och du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att stärka Sveriges beredskap mot CBRN-hot.
Stationeringsort för tjänsten är Umeå.
Publiceringsdatum2026-02-13

Kvalifikationer
Vi söker dig som
Avlagt doktorsexamen inom fysik, exempelvis materialfysik eller aerosoler eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunicerar väl på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du
Har aktuell erfarenhet av laborativt arbete med gaser och kemikalier
Har aktuella erfarenhet av metoder för att karaktärisera och/eller modifiera material, såsom adsorbenter, porösa material eller textilier
Har aktuell erfarenhet av modellering, exempelvis flödesdynamik, eller diffusionsmodellering
Har ett nätverk med andra forskare inom relevant område, exempelvis materialforskning, aersoler eller modellering
Har kompetens inom aerosoler
Har kompetens inom gasadsorbenter
Vi söker dig som är flexibel i ditt arbetssätt, är självgående och med god kommunikations- och samarbetsförmåga då många arbetsuppgifter utförs tillsammans med andra myndigheter och kollegor. Vi värdesätter personliga egenskaper högt.
Vad erbjuder vi dig?
På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Försvarets materielverk blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 8 mars 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Fredman. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9740658