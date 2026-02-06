Forskare med intresse för cybersäkerhetsområdets pedagogik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vara med och stärka totalförsvaret genom att utveckla och förmedla kunskap inom cybersäkerhetsområdet? Sporras du av att låta din kompetens bidra till forskning för Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Hos oss kommer du att ingå i det team som utvecklar, paketerar och genomför kunskaps- och förmågehöjande övning och träning inom cybersäkerhetsområdet för Sveriges samhällsviktiga aktörer. Du kommer att ha ett fokus mot att utveckla kunskapen om vilka effekter dessa aktiviteter ger och med bas i ett multi-disciplinärt team kommer du att leda, utveckla och utvärdera cyberträningsinsatser ur ett forskningsperspektiv med målet att göra cyberförmåga mätbar. Din kunskapsuppbyggnad kommer att bidra till att säkerställa effektiviteten i de förmågehöjande insatser FOI och andra aktörer genomför för att stärka Sveriges motståndskraft mot cyberhot.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Förmågor i cyberdomänen som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik . Vår verksamhet syftar till att stärka totalförsvarets förmågor, både tekniska och humana, inom cyberdomänen. Forskning och tillämpning inriktar sig mot operationer i cyberdomänen och kunskap om metoder och tekniker för genomförande av träning och övning. Genom praktisk träning höjer vi den nationella förmågan i cyberdomänen.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Universitets- eller högskoleexamen på masternivå inom informationssäkerhet, informationsteknik, didaktik eller pedagogik, alternativt färdigheter som FOI bedömer likvärdiga på annat sätt.
Intresse för socio-tekniska aspekter av cybersäkerhetsarbete
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du är kommunikativ, självgående, har god samarbetsförmåga och analytisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Doktorsexamen med relevant inriktning
Kunskap och erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder
Erfarenhet av att utveckla övnings- och träningsprogram inom cyberdomänen
Erfarenhet av cybersäkerhetsarbete inom samhällsviktig sektor eller det militära försvaret
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 6 mars 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pauline Ärlebäck. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: pauline.arleback@foi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/ Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Pauline Ärlebäck 013-37 80 00 Jobbnummer
9727560