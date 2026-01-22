Forskare med inriktning mot våtmarksekologi och restaurering
2026-01-22
Institutionen för vilt, fisk och miljö
En anställning som forskare ledigförklaras vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.
Om jobbet
Forskningens huvudfokus ligger inom våtmarksekologi och restaurering. Forskaren kommer att arbeta både som en del av ett team inom restaureringsekologi, samt självständigt utveckla och driva extern- eller internt finansierade forskningsprojekt.
Kvalifikationer
• Doktorsexamen i ekologi eller motsvarande
• Färdigheter och erfarenheter i fältbaserat ekologi
• En bred bakgrund inom analys och modellering av ekologisk data på art och samhällsnivån.
• Kunskaper i våtmarks ekologi inom den boreala eller nemorala zonen.
Kvalifikationer som är meriterande:
• Erfarenheter av växt- och insektsinventeringar, samt av olika metoder för fältbaserade ekologiska inventeringar.
• Kunskap inom bevarandeforsking, biologisk mångfald och restaureringsekologi.
• Erfarenhet av att arbeta i internationella nätverk, projektledning och mångvetenskapliga team.
Om företaget
Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vilt-fisk-miljo/.
Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
15 April 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Anders Alanärä fornamn.efternamn@slu.se 090-7868215 Jobbnummer
