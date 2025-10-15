Forskare med inriktning mot klinisk psykologi
Vill du arbeta med forskning i psykologi med stöd av kompetenta och vänliga kollegor i en internationell miljö? Söker du en arbetsgivare som satsar på en hållbar arbetskraft och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare på Uppsala universitet.https://www.uu.se/institution/psykologi/tillhör
den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt hundra personer, varav mer än hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda i lärarbefattningar. Den aktuella anställningen är knuten till Avdelningen för klinisk psykologi och projektet Premensis-s. Projektet syftar till att utvärdera internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Projektet leds av Johanna Motilla Hoppe.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att samordna projektet, rekrytera deltagare, genomföra strukturerade diagnostiska intervjuer samt bedriva internetförmedlad behandling vid PMDS. Andra arbetsuppgifter inkluderar dataanalys och författande av vetenskapliga artiklar.
Kvalifikationskrav
För anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen i psykologi och är legitimerad psykolog. Du ska även ha erfarenhet av klinisk behandling och forskning om PMDS samt kunskap om statistiska metoder för analys av prospektiva skattningar av premenstruella besvär. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Noggrannhet, självständighet och god organisationsförmåga är av största vikt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad god samarbetsförmåga samt förmåga att planera och genomföra komplexa datainsamlingar är meriterande. Erfarenhet av arbete i statistiska program, såsom R, är också önskvärt.
Intervjuer kan komma att användas som en del av urvalsprocessen.
Ansökan ska innehålla följande
- Kopia på doktorsexamen
- Redogörelse för forskningsmeriter och erfarenheter
- CV inklusive förteckning över relevanta publikationer
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under längst 1 år. Omfattningen är 50-70%. Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Johanna Motilla Hoppe, mailto:johanna.motilla_hoppe@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 oktober 2025. UFV-PA 2025/3106.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
