Forskare inom småskaligt fiske i Östafrika 20%
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2026-06-12
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Forskare inom småskaligt fiske i Östafrika
Vill du arbeta med stadsfiske och annat småskaligt fiske i Östafrika, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare inom småskaligt fiske i Östafrika på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckandeakademiskamiljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling.
Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar:
• Geofysik • Luft- vatten- och landskapslära • Mineralogi, petrologi och tektonik
• Naturresurser och hållbar utveckling • Paleobiologi • Vindenergi
För mer information se: www.uu.se/geovetenskaper
Forskaranställningen är placerad vid Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling NRHU. Campus Gotland är ett internationellt campus beläget i UNESCO:s världsarvsstad Visby på ön Gotland, mitt i Östersjön.
Anställningen som forskare är en del av projektet UrbanFishEries (2024–2027). Projektet syftar till att undersöka de socio-ekologiska utmaningar och möjligheter som finns för att upprätthålla småskaligt kustfiske (SSF), livsmedelssäkerhet och trygghet i livsmedelsförsörjningen längs urbaniserande kuster i Östafrika i en tid av klimatförändringar. Det råder en påtaglig brist på kunskap om samspelet mellan urbanisering, småskaligt fiske och klimatförändringar, särskilt från det globala syd. Projektet fokuserar på fallstudier i Zanzibar Town (Tanzania) och Mombasa (Kenya) och jämför urbana och rurala kontexter för att analysera klimatrelaterade och sociala drivkrafter för småskaligt fiske, livsmedelstrygghet samt framtiden för dessa fisken i en urbaniserande och klimatpåverkad värld. Projektet bedrivs i nära samarbete med kenyanska och tanzaniska kollegor. Anställningen finansieras med projektmedel från Vetenskapsrådet tom 2027-12-31. I dina arbetsuppgifter kan det ingå att ansöka om framtida forskningsmedel.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Forskaren kommer att designa, planera och genomföra datainsamling, inklusive deltagarbaserad forskning, intervjuer, ekologiska fältundersökningar och kemiska vävnadsanalyser (av blå mat). Forskaren kommer att analysera data, särskilt miljö- och fiskerimodellering och producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar som är lämpliga för publicering i vetenskapliga tidskrifter, för presentation vid vetenskapliga konferenser och andra relevanta event. Arbetet ska planeras för att bidra till UrbanFishEries-projektets bredare mål och ge insikter för beslutsfattare och fiskeriförvaltare.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i miljövetenskap, miljöekonomi, fiskeriekonomi, havsmiljöer, naturresurshantering, fiske eller social-ekologiska system, eller en utländsk examen som motsvarar en ovan nämnd doktorsexamen. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt. Möjlighet att resa till Kenya och Tanzania samt att arbeta i fält tillsammans med lokala partners är också ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap om eller erfarenhet av frågor relaterade till fiske, blå mat, urbanisering, klimatförändringar, havsmiljöer, miljöövervakning och kustzonsförvaltning är meriterande. Mycket goda kunskaper i miljö- och fiskerimodellering är särskilt meriterande. Praktisk erfarenhet av fältarbete i tropiska regioner, intervjumetodik och att leda workshops är fördelaktigt. Erfarenhet av att arbeta med tvärvetenskapliga angreppssätt samt användning av konceptuella och analytiska ramverk är också värdefullt. Kunskaper i statistik och analytiska färdigheter, liksom dokumenterad kreativitet och förmåga att samarbeta både inom och utanför akademin, är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är på 20%. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Lina Mtwana Nordlund, Lina.Mtwana.Nordlund@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2026, UFV-PA 2026/2079
Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Villavägen 16 (visa karta
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752 36 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper Jobbnummer
9962228