Forskare inom polargeologi med fokus på Arktis
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper / Geologjobb / Uppsala Visa alla geologjobb i Uppsala
2026-02-27
Vill du arbeta inom Arktisk geologi med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling.
Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar:
• Geofysik * Luft- vatten- och landskapslära * Mineralogi, petrologi och tektonik
• Naturresurser och hållbar utveckling * Paleobiologi * Vindenergi
För mer information se: http://www.uu.se/geovetenskaper
Projektets huvudsakliga mål är att rekonstruera Norra Grönlands robusta paleogeografiska position, att karakterisera deformation och metamorfos längs större strukturer samt att förstå sammanställningen, laterala rörelser och relationer mellan terraner i den europeisk-nordamerikanska Arktis (Norra Grönland, Ellesmere Island, Svalbard) från mesoproterozoikum till karbon, inklusive olika orogeniska händelser (timaniska, kaledoniska och ellesmeriska). Projektet kommer att omfatta forskning på arkiverade och nyinsamlande bergarter från Norra Grönland, samt analys av nyinsamlad jordbävningsdata. Projektet varar i 2 år. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Kandidaten kommer att bedriva forskning inom Vetenskapsrådets projekt fokuserad på Arktis geologi. Projektet omfattar fältarbete och kandidaten kommer att bedriva fältarbete med provtagning och insamling av data. Även om ämnet för projektet är brett, letar vi efter en kandidat med intresse för petrologiska undersökningar av metamorfa bergarter och geokronologiska samt stratigrafiska undersökningar av sedimentära bergarter. Undervisning inom metamorfa petrologi och geokronologi kan ingå med upp till 20 %.
Kvalifikationskrav
Vi söker en kandidat med en doktorsexamen i geologi eller motsvarande. Tjänsten kräver ett starkt publiceringsresultat inom polar geologi. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet så som god analytisk förmåga, förmåga att kunna arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Vidare ska du ha förmågan att kunna arbeta i tvärvetenskapliga team.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande att ha erfarenhet inom följande områden:
- Metamorfa petrologi
- Sekvensstratigrafi
- Geokronologi (termokronologi och geokronologi av detritiska mineral)
- Elektronmikrosondanalys, inklusive drift av utrustningen
- Ramanspektroskopi
- Erfarenhet av fältarbete i Arktis.
Körkort B, är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde 15 maj 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jaroslaw Majka, e-mail: mailto:jaroslaw.majka@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 Mars 2026, UFV-PA 2026/499.
