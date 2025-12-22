Forskare inom Östersjöforskning med fokus på atmosfär-hav-interaktioner
Stockholms universitets Östersjöcentrum är samlingspunkten för Östersjöforskningen vid Stockholms universitet.
Ungefär 40 anställda på Östersjöcentrum stödjer och utvecklar Stockholms universitets marina utbildningar och forskning genom att tillhandahålla infrastruktur så som fältstationer, fartyg och marin modellering.
Mer information om oss finns på: Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Projektbeskrivning
Så kallade "short lived climate forcers" (SLCF) omfattar ett brett spektrum av föreningar som påverkar jordens strålningsbalans på tidsskalor från timmar till år. Viktiga exempel inkluderar metan (CH4), aerosoler och reaktiva gaser såsom flyktiga organiska föreningar (VOC), som alla skiljer sig markant åt i atmosfärisk livslängd och klimateffekt. SLCF reagerar snabbt på utsläppsförändringar, vilket gör dem centrala för kortsiktiga klimatåtgärder. SLCF:ernas globala roll är välkänd, deras källor och sänkor i miljön är fortfarande mycket varierande och osäkra. Kusthavet spelar i synnerhet en dynamisk roll i regleringen av dessa flöden. Kusthav, trots att de är hotspots för biologisk mångfald, starka kemiska gradienter och snabba miljöförändringar, saknas till stor del i globala SLCF-bedömningar.
Inom CoastClim-ramverket har Östersjöcentrum nyligen utvecklat ett "Floating Air-Sea Interaction Laboratory" - ett flytande laboratorium för direkta flödesmätningar av havssprayaerosol, SLCF och växthusgaser (i samarbete med institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet). Laboratoriet kommer också att användas för att mäta utbytet av organiska föroreningar mellan luft och hav. För att stärka detta gemensamma forskningsinitiativ söker vi en senior forskare med bakgrund inom oceanografi och atmosfärsvetenskap för att, i samarbete med en växande forskargrupp vid Stockholms universitet, undersöka kustzonens roll och funktion i Östersjöns ekosystem och relaterad återkoppling till klimatsystemet.
Kandidaten skall ha erfarenhet av och ett starkt intresse i minst ett av nedanstående fält, gärna i kombination med speciellt fokus på kustzonen:
Koppla havsspraydynamik med marin VOC och aerosoldynamik.
Atmosfär-hav-utbyte av SLCF.
Atmosfär-hav-utbyte av organiska föroreningar.
Anställningen ingår i en forskargrupp som undersöker de miljöfaktorer som styr omsättningen av SLCF och vattenföroreningar i kustregionen i Östersjön. Vårt arbete fokuserar på att förstå de kopplade fysikaliska, kemiska och biologiska processer som påverkar utsläpp, omvandlingar, spridning och nerbrytning för viktiga atmosfäriska beståndsdelar i gränssnittet mellan luft och hav.
Den framgångsrika kandidaten kommer att bidra till ett forskningsprogram som använder en mångsidig uppsättning observations- och experimentella tekniker, inklusive mätningar av "eddy-covariance" flöden, karakterisering av aerosol- och spårgaser samt organiska föroreningar, autonoma sensorsystem, högupplösta meteorologiska observationer och biogeokemisk provtagning av havsvatten. Forskningsaktiviteter kommer att utföras med hjälp av Floating Air-Sea Interaction Laboratory, ombord på forskningsfartyget RV/Electra, och i kontrollerade mesokosmstudier vid Stockholms universitets kuststation i Askö.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Den ideala sökanden har en doktorsexamen i oceanografi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi, ekotoxikologi eller motsvarande disciplin. Dessutom förväntas kandidaten ha publicerat artiklar av hög kvalitet i hög grad.
Särskild vikt läggs vid:
Erfarenhet av analys av stora datamängder, inklusive förmågan att hantera heterogena miljödata (t.ex. atmosfäriska observationer, oceanografiska mätningar, sensordataströmmar).
Kunskap om luft-hav-interaktionsprocesser, särskilt de som är relevanta för SLCFs, såsom aerosoler, metan och andra spårgaser, men också för organiska föroreningar.
Erfarenhet av fältbaserad forskning, helst med marina eller kustnära miljöer och fartygsbaserade plattformar.
Dokumenterad förmåga att arbeta med avancerad instrumentering, såsom atmosfäriska aerosol-/spårgasanalysatorer, oceanografiska sensorer eller autonoma mätsystem.
Starka kvantitativa och statistiska färdigheter, inklusive programmering/skript för databehandling (t.ex. Python, R, MATLAB).
Förmåga att arbeta effektivt i tvärvetenskapliga team med atmosfärsforskare, oceanografer, biogeokemister och ekologer.
Andra meriter:
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både skriftligt och muntligt.
Erfarenhet av marin forskning.
Erfarenhet av att ansöka om och erhålla forskningsbidrag.
Erfarenhet av projektplanering, labbarbete och arbete inom vetenskapliga grupper.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Upplysningar om anställningen lämnas av lämnas av Centrumets föreståndare Tina Elfwing, tfn 070-16 10 335, tina.elfwing@su.se
, eller vetenskapligt ansvarig, Christoph Humborg, tfn 08-674 76 68, christoph.humborg@su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
