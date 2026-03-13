Forskare inom området veterinärmedicin/fjäderfämedicin
2026-03-13
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vi söker en veterinär för arbete med ett forskningsprojekt om underhudsinflammation (cellulit) hos kyckling. Cellulit orsakas av infektion med Escherichia coli-bakterier. En bidragande orsak till infektionen är sannolikt hudskador som uppstår under uppfödningsperiodens senare del. Sjukdomen orsakar dödsfall på gård och kassation vid slakt och har sannolikt en negativ påverkan på kycklingarnas välfärd. Cellulit är en av de vanligaste orsakerna till kassation vid slakt och förekomsten skiljer sig mellan olika gårdar.
Om jobbet
Syftet med projektet är att undersöka förekomsten av olika typer av hudskador hos kyckling såväl under uppfödningsperioden som vid slakt samt ta reda på hur och när dessa hudskador uppkommer. Projektet innefattar även en fältstudie där kycklingflockar ska vaccineras mot E. coli för utvärdering av effekt mot cellulit. I arbetsuppgifterna ingår bland annat klinisk undersökning av kycklingar på gård och bedömning av hudskador efter slakt. Projektet innebär hantering av data och genomförande av statistisk analys för att undersöka och utvärdera om vaccination kan minska förekomsten av cellulit. Dessutom ingår författande av vetenskapliga peer-review-artiklar för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter samt att utveckla egna forskningsansökningar. Forskningsmedel finns beviljat för en halvtidstjänst i tre år med möjlighet till alternativa lösningar gällande tjänstens omfattning.
Din bakgrund
Innehavaren ska
• ha svensk veterinärlegitimation
• ha doktorsexamen inom relevant ämnesområde
• ha B-körkort
Det är meriterande om den sökande har:
• kunskap och erfarenhet av fjäderfämedicin
• erfarenhet av självständigt arbete med klinisk undersökning, patologi, epidemiologi och statistik
• erfarenhet av att planera och utveckla forskning både självständigt och i grupp
• stark publikationslista i etablerade tidskrifter
• dokumenterad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering
• erfarenhet av att förmedla forskningsresultat till såväl akademisk publik som icke-akademiska intressenter
• förmåga att uttrycka sig väl både i tal och skrift på svenska och engelska
Urval bland behöriga sökande baseras i första hand på skriftlig ansökan som inkluderar personligt brev, meritförteckning, publikationslista, samt personliga referenser. Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-03-13
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion. Ämnet gris- och fjäderfämedicin innefattar diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling, samt profylax av sjukdomar på individ- och besättningsnivå.
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
50-100%Tillträde
Tillträde

Enligt överenskommelse.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning.
Universitetslektor
