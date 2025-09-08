Forskare inom nanostrukturerade fotokroma och termokroma tunna filmer
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.https://www.uu.se/institution/elektroteknik/
bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden - däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 160 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, Institutionen för elektroteknik.
Forskningsprojekt: Det europeiska CETPartnership-projektet SmartPV syftar till att förena solcellsteknik och smarta fönster i innovativa, energi- och resurseffektiva glaslösningar. Uppsala universitet koordinerar projektet och utvecklar nya kromogena beläggningar. Specifikt kommer termokroma (såsom vanadinoxid) och fotokroma (yttrium- och lantanidoxihydrid) tunna filmer att tillverkas och studeras efter sputterdeponering på glas- och polymersubstrat.
Materialkarakterisering av filmerna kommer främst att göras med röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, spektrofotometri, fotoelektronspektroskopi, FTIR, jonstråleanalys och elektriska transportmätningar. Projektet omfattar även dataanalys, datasimuleringar, rapportskrivning (vetenskapliga artiklar och projektdokument) samt muntliga presentationer vid europeiska projektmöten och konferenser.
Arbetsuppgifter: Syntes av termokroma och fotokroma tunna filmer med magnetronsputtring (r-dc MS, p-dc MS, HiPIMS). Utveckling av deponeringsprocesser för vanadinoxid och lantanidbaserade oxihydridfilmer på glas- och polymerbaserade substrat. Materialkarakterisering, främst med röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, spektrofotometri, fotoelektronspektroskopi, FTIR och elektriska transportmätningar. Arbetet inkluderar även dataanalys, simuleringar, rapportskrivning och muntliga presentationer.
Förutom forskning ingår deltagande i projektmöten inom SmartPV, handledning av doktorander, master- och projektstudenter samt kommunikation av forskningsresultat genom publicering i etablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer på internationella konferenser. Undervisning kan även ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar om externa forskningsmedel.
Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom materialvetenskap och/eller materialteknik. Dokumenterad kunskap, kompetens och erfarenhet av tillverkning av kromiska oxidfilmer med fysikalisk deponeringsteknik, särskilt magnetronsputtring, samt nanostrukturering av filmer med polymermaskeringsmetoder. Erfarenhet av materialkarakteriseringstekniker inklusive elektronmikroskopi, röntgendiffraktion (XRD), TOF-SIMS, UV-Vis-NIR-spektrofotometri, FTIR och elektrisk mätteknik, särskilt elektriska transportmätningar.
Vi kräver mångårig erfarenhet och dokumenterad vetenskaplig aktivitet inom tunnfilmsyntes samt nano- och mikrostrukturering av oxidfilmer.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs.
Personliga egenskaper såsom förmåga att driva projekt samtidigt som du samarbetar effektivt med andra forskare är mycket viktiga. Du måste vara målmedveten, strukturerad och kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande: Erfarenhet av syntes och karakterisering av termokroma och fotokroma tunna filmer är meriterande.
Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska innehålla:
- Ett kort personligt brev där du beskriver dig själv, dina mål och varför du söker denna forskartjänst. CV (max 2 sidor)
- Kopia på doktorsexamen, masterexamen (eller motsvarande) samt kursbetyg
- Namn och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till två referenspersoner som har samtyckt till att lämna referens
- Kopior (eller utkast) av examensarbete samt andra dokument, t.ex. publikationer, som du vill åberopa
Vi kan komma att gå igenom ansökningar och kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Om anställningen:
Tidsbegränsad anställning 12 månader på heltid (100%). Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars Österlund, lars.osterlund@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 22 september 2025.
Diarienummer: UFV-PA 2025/2729.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
