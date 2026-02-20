Forskare inom modellering av sjukvårdsbehov och sjukvårdslogistik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Söker du en meningsfull sysselsättning där du som forskare kan bidra till samhällskritiska funktioner? Söker du en plats där dina modeller och beräkningar kan bidra till att rädda liv? I så fall kanske FOI är din nästa arbetsgivare!
Om tjänsten
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar tillsammans med förvars-, beredskaps- och sjukvårdsmyndigheterna för att säkerställa att Sveriges vårdsystem är robust i händelse av kris och krig. Det innebär bland annat prognosering av förväntade skadetyper från masskadehändelser, estimering av det resulterande vårdbehovet samt dimensionering av sjukvårdsresurser och logistikkedjan som behövs för att möta detta behov.
Syftet med den här tjänsten är att bli en del av det team som för hela Sveriges räkning utför forskning, modellering och beräkningar till detta samhällskritiska arbete.
Som forskare på sjukvårdsbehov och sjukvårdslogistik kommer du tillsammans med andra drivna forskare inom ämnet arbeta med att utveckla modeller, prognoser och beräkningar för detta ändamål. Indata till sagda modeller är data om skadade från företrädelsevis masskadehändelser orsakade av till exempel robotanfall, och utdata är belastning på det svenska vårdsystemet - både i termer av enskilda skadade och aggregerad belastning på hela systemet. Du kommer att modellera systemresponsen och hur systemet kan utformas för att möta det extraordinära tryck som kris och krig kan innebära på vården. I arbetet ingår även att inhämta och behandla data som behövs för att skapa och validera dessa modeller. Tjänstens exakta innehåll förväntas anpassas till profilen hos den eller de som antas.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten för befolkningsskydd som tillhör avdelningen försvarsanalys. Befolkningsskydd är en tillväxtsenhet med inriktning på det civila försvaret och i synnerhet skydd av civilbefolkningen. Läs gärna mer om vad vi gör på FOI:s hemsida: Försvarsanalys .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Doktorsexamen, alternativt relevant masterexamen i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper inom matematisk modellering.
Erfarenhet av att arbeta med komplex, aggregerad eller kvalitativ data.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetet är i sitt fundament tvärvetenskapligt och komplext. Förmågan att analysera ofullständig, aggregerad eller kvalitativ data och att skapa förenklade modeller baserat på sådan data är avgörande för att bli framgångsrik i denna tjänst. Du är också kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Eftersom du kommer att vara en del av ett team bestående av scenariokonstruktörer, modellerare och mjukvaruutvecklare, är framgång i ditt arbete avhängig god samarbetsförmåga. Vi ser även att du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du genomför på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare ser vi att du har god kommunikativ förmåga som gör att du kan beskriva komplexa idéer och problem på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Dokumenterade forskarerfarenheter.
Kunskaper inom anatomi, fysiologi eller sjukvård med särskilt vikt på traumavård.
Sjuksköterske- eller läkarlegitimation.
Kunskaper och erfarenheter av logistik, sjukvårdssystem och försörjning.
Vana av att utföra kvantitativa analyser.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 15 mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef David Andersson. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9754431