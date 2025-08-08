Forskare inom Medicinsk teknik med inriktning mot bioprinting
2025-08-08
vid avdelningen för Medicinsk Teknik, Institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet
Tidsbegränsad heltidsanställning på 3 månader med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus samt en administrativ avdelning för stöd och service. Institutionen är en internationell arbetsplats med ca 180 verksamma medarbetare.
Läs mer om oss https://www.uu.se/institution/materialvetenskap
Om avdelningen
Avdelningen för medicinsk teknik är en del av Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver grundforskning inom utveckling och utvärdering av nya material i interaktion med biologiska system. Vår ambition är att skapa en dynamisk undervisning- och forskningsmiljö som är internationellt erkänd för sin excellenta förmåga att sammanföra grundforskning med kliniska tillämpningar.
Den interdisciplinära forskargruppen BioMaterial Systems, BmS, är en forskargrupp på ca 20 personer, med fokus på användningen av additiv tillverkning (AM, eller 3D-skrivning) för att utveckla nya biomaterial och implantat. Gruppen samlar kompetens inom materialvetenskap, mekanik samt biologi. Mer information om forskargruppens profil finnshttps://www.uu.se/institution/materialvetenskap/forskning/forskningsavdelningar/medicinsk-teknik/biomaterial-systems
Gruppen medverkar i och leder flera stora samarbetsprojekt, både på nationell och internationell nivå, finansierat av bl.a. Vetenskapsrådet, VINNOVA, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och EU.
Projektbeskrivning
Detta projekt syftar till att vidareutveckla material för bioprinting, dvs 3D-skrivning med celler för att i framtiden kunna tillverka artificiella organ. Grundmaterialet är decellulariserad extracellulär matris, och tillämpningar är främst för ben. Viskositet och skrivbarhet behöver optimeras, tillsammans med möjligheterna för celler att överleva i materialet. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Ansvarsområdena för denna position innefattar att utveckla material och processer för 3D-bioprinting, dvs extrudering av hydrogeler som innehåller celler. Specifikt kommer decellulariserad extracellulär matris att användas som bas för materialet. Förutom materialkaraktärisering med hjälp av t.ex. reologi så innefattar ansvarsområdet studier av cellernas överlevnad efter extrudering, genom t.ex. konfokalmikroskopi, och karakterisering av printade konstruktioner med hjälp av olika mikroskopi-tekniker.
Du förväntas arbeta säkert och självständigt i en labbmiljö samt arbeta effektivt i en stor multidisciplinär grupp av materialforskare.
Därutöver ingår även kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i materialteknik, materialfysik eller materialkemi, kemiteknik, medicinsk teknik eller liknande område.
Vi kräver dokumenterad kunskap och forskningserfarenhet av:
Biomaterial 3D-cellstudier Bioprinting genom extrudering
Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska liksom utmärkt kunskap inom vetenskapligt skrivande.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande med erfarenhet inom decellulariseringsprocesser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du ska vara självgående och samarbetsinriktad.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att publicera vetenskapliga arbete i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.
Din ansökan ska innehålla:
- Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du är intresserad av detta projekt och varför du är lämplig för denna tjänst
- CV (max 2 sidor)
- Kopia på doktorsexamen, masterexamen (eller motsvarande) och kursbetyg
- Publikationslista. Markera de mest relevanta publikationerna för tjänsten samt kommentera vad du bidragit med i just dessa publikationer.
- Namn och kontaktuppgifter på minst två personer som har accepterad att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.
Vi kommer löpande under ansökningstiden att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 3 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Cecilia Persson, professor, cecilia.persson@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 28 augusti, 2025, UFV-PA 2025/2401
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
