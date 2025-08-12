Forskare inom mätteknik och materialutveckling till Swerim!
2025-08-12
Är du nyfiken på en karriär inom forskning och utveckling? Hos Swerim blir du en del i arbetet med att stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Här erbjuds du möjligheten att jobba i gränslandet mellan industrin och akademin där ni tillsammans driver forskning för en mer hållbar framtid! Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver forskning i nära samarbete med världsledande tillverkare och användare av högpresterande metalliska material. Inom affärsområdet materialutveckling arbetar vi både med utveckling av material och testning av deras egenskaper i olika applikationer. Swerim har idag cirka 200 medarbetare i Sverige, fördelade på två orter - Luleå och Stockholm. Majoriteten av våra medarbetare är forskarutbildade eller har lång industriell erfarenhet, vilket gör detta till en unik möjlighet att arbeta med några av de främsta experterna inom området.
Du kommer att arbeta med både kortare uppdrag och längre forskningsprojekt i nära samverkan med industrin, andra forskningsinstitut och universitet, både nationellt och internationellt. Swerim investerar mycket i sina tekniklabb, vilket innebär att du får arbeta med den senaste testutrustningen och med möjligheten att anpassa och bygga om pilotanläggningar utifrån kundens behov och förhållanden.
Läs mer om Swerim och deras arbete här: https://www.swerim.se/om-swerim
Några ord från din framtida närmsta chef
"Hej! Jag heter Erik Claesson och har arbetat på Swerim i cirka tio år. De senaste två åren har jag haft rollen som gruppchef. Något jag verkligen har uppskattat under min tid på institutet är möjligheten att i hög grad påverka min egen utveckling och att få arbeta med något jag brinner för. På Swerim bedriver vi industrinära forskning och utveckling med fokus på metaller - från råmaterial till färdig produkt. Hos oss får du, tillsammans med engagerade kollegor, möjlighet att utveckla din expertis och samtidigt vara med och stärka svensk industri."
Du erbjuds:
• Möjligheten att bli en del av ett mycket kompetent och engagerat team där det är enkelt att be om hjälp och ta del av kollegors kunskap.
• Arbete i en roll där du befinner dig i den absoluta framkanten av forskningen i ett institut med stor utvecklingskapacitet och möjlighet att både använda och köpa in den utrustning som behövs.
• En spännande arbetsplats där du får stort eget ansvar, arbeta med aktuella och utmanande frågeställningar, samt får tillgång till ett omfattande internationellt nätverk inom både industri och akademi.
• En arbetsmiljö som präglas av mångfald, innovation och gemensam kunskapsutveckling.

Dina arbetsuppgifter
Gruppen du kommer att tillhöra i denna roll består i dagsläget av 11 personer och ansvarar bland annat för mätning av fysikaliska egenskaper såsom termiska och elektriska egenskaper, vilket oftast innebär metodutveckling för att kunna mäta egenskaper under specifika förhållanden. Ett område under uppbyggnad är framtagning av testmetodik för att prova och utvärdera elektriska starkströmskontakter till fordonsindustrin, ett annat är utvärdering av grafensensorer. Projekten varierar i längd och storlek, allt från mindre projekt på någon vecka upp till 5-10 år. Detta är en roll för dig som trivs att arbeta praktiskt och analytiskt med avancerade materialtester i tätt samarbete med dina kollegor.
Du kommer exempelvis...
• Genomföra provning i labb
• Arbeta med programmering av testuppställning
• Samla in, analysera och rapportera testdata
• Delta i och genomföra egna kundpresentationer
• Agera projektledare med uppföljning av arbetet
VI SÖKER DIG SOM
Denna roll är för dig som är genuint intresserad av att lösa komplexa tekniska problem, som gillar att ta ett stort eget ansvar och som trivs med blandningen av praktiskt och analytiskt arbete. Du har en god förmåga att kommunicera med olika typer av människor och brinner för möjligheten att skapa nytta för industrin. Motivera väl i din ansökan varför du valt att söka.
Utöver det har du...
• Minst en civilingenjörsutbildning eller doktorsexamen inom exempelvis fysik, metallurgi, automation eller elektronik
• Har kunskaper inom programmering, exempelvis i LabView, Python, C# eller liknande
• Har mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har...
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom industrin eller akademin
• Har grundläggande kunskaper i CAD
Övrig information
• Start: enligt överenskommelse
• Omfattning: heltid, tillsvidare
• Placering: Stockholm
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Minna Loosaar, minna.loosaar@academicwork.se
• Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Swerims önskan är att alla frågor kring tjänsten går till Academic Work.
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju med Academic Work
• Problem- och personlighetstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Swerim
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Swerim på deras hemsida: https://www.swerim.se/en
