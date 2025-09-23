Forskare inom karakterisering och modellering av kiselnanosensorer
Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.https://www.uu.se/institution/elektroteknik/
bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden - däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 160 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Tjänsten kommer att vara placerad i professor Zhen Zhangs forskargrupp vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, Institutionen för elektroteknik. Mer info om gruppen finns på http://personal.teknik.uu.se/zhenzhang/
Projektbeskrivning
Vi söker en motiverad kandidat som kan bidra till att fördjupa vår förståelse av komponentfysik i samband med kiselnanosensorer för gassensorik och bakterieanalys.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
- Elektrisk karakterisering av kiselnanosensorer tillverkade i vårt renrum vid Ångströmlaboratoriet, med användning inom vätgassensorik och metabolisk profilering av bakterier.
- Utveckling av modeller för komponentfysik för att tolka uppmätta egenskaper hos sensorerna.
- Optimering av komponentdesign och tillverkningsprocesser baserat på den erhållna förståelsen.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i elektroteknik eller en utländsk examen som bedöms motsvara sådan examen. Tidigare erfarenhet av karakterisering och modellering av kiselnanosensorer, särskilt för gassensorik och bakterieanalys. Mycket goda kunskaper i engelska i skrift och tal krävs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikationsförmåga med andra forskare. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning på heltid under 12 månader. Tillträde den 1 december 2025 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Zhen Zhang, +46 18 471 31 31, zhen.zhang@angstrom.uu.se
.
Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev med en kort beskrivning av dina forskningsintressen och relevant erfarenhet, ett CV, kopior av examensbevis och intyg, din avhandling (eller ett utkast till denna) samt kopior på andra relevanta dokument. Ange gärna även kontaktuppgifter till referenser.
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2025. UFV-PA 2025/2847.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik Jobbnummer
9522987