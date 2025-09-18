Forskare inom intersektionell feministisk AI för rättvisa och hållbarhet
2025-09-18
Vi söker en motiverad forskare till projektet Intersektionell feministisk AI för synlighet, rättvisa och hållbarhet.
Projektet undersöker hur saknad data, osynligt arbete och miljökostnader formar artificiella intelligenssystem (AI), och utvecklar verktyg och ramverk för mer ansvarsfull och inkluderande teknologier. Som forskare blir du en del av ett tvärvetenskapligt team som arbetar i gränslandet mellan datavetenskap, feministisk teori och social rättvisa. Du kommer att bidra till utvecklingen av tekniska metoder såsom naturlig språkbehandling (NLP), stora språkmodeller (LLM) och kritiska visualiseringsverktyg, i nära samarbete med samhällsaktörer och organisationer. Ditt arbete kommer att fokusera på ett eller flera av följande områden:
- Motdata-kartläggning: använda AI-baserade metoder för att identifiera och visualisera strukturella frånvaror i dataset relaterade till marginaliserade grupper.
- Infrastrukturarbete och synlighet: dokumentera och lyfta fram rösterna hos AI-arbetare, särskilt de som är verksamma i dolda eller osäkra arbetsformer.
- Ekofeministiskt ansvarstagande: analysera miljöpåverkan från AI-system och bidra till tidiga ramverk för feministiska miljökonsekvensbedömningar.
Vi erbjuder en dynamisk forskningsmiljö där teknisk innovation kombineras med kritiska perspektiv, samarbete och samhällsansvar. Du kommer att tillhöra Avdelningen för Programvaru- och datorsystem vid KTH och arbeta tillsammans med kollegor inom datavetenskap, teknik- och vetenskapshistoria samt genusforskning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund. Denna tjänst erbjuder en möjlighet att bidra inte bara till vetenskaplig kunskap, utan också till utformningen av AI-system som bättre tjänar både människor och planeten.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen.
- Möjlighet att bidra till ett tvärvetenskapligt projekt i framkant av ansvarsfull och feministisk AI-forskning.
- En stödjande miljö som värdesätter mångfald, inkludering och balans mellan arbete och privatliv.https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050samt
våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom AI, data science eller annat relevant område,
- förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina forskningsuppgifter,
- god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta tillsammans med kollegor över discipliner och bakgrunder,
- goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt, då detta är projektets arbetsspråk.
Meriterande
- forskarerfarenhet inom områden som naturlig språkbehandling (NLP), stora språkmodeller (LLM) eller visualiseringsmetoder,
- undervisningserfarenhet eller intresse av att handleda och stödja studenter,
- förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete till olika målgrupper, både inom och utanför akademin,
- erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning eller av samarbete med icke-akademiska organisationer, såsom samhällsgrupper, ideella organisationer (NGO:er) eller industripartners.
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV, inklusive relevant yrkeserfarenhet, kunskaper och en publikationslista.
- Personligt brev (maximalt två sidor) där du beskriver varför du vill bedriva forskning inom detta område, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440i
samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH

