Forskare inom intelligenta informationssystem och artificiell intelligens
2026-04-10
Vill du arbeta med utmanande tillämpningar inom AI-området för att stärka totalförsvaret på både kort och lång sikt? Har du forskat inom maskininlärning och intelligenta informationssystem och är intresserad av hur de kan stödja analys och beslutsfattande?
Då kan FOI vara din nya arbetsplats. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som forskare hos oss driver du utveckling av metoder och tekniker inom AI och datavetenskap för informationshantering och beslutsstöd. Du bli en viktig del av ett välfungerande team, där du kan och förväntas påverka enhetens väg framåt.
Du kommer att:
formulera forskningsproblem baserade på operativa behov inom försvar och säkerhet,
utveckla och utvärdera metoder inom maskininlärning och AI,
designa och genomföra experiment och analysera resultat,
dokumentera, publicera och presentera resultat till uppdragsgivare eller i form av vetenskapliga artiklar / konferensbidrag,
omsätta forskningen i konkreta tillämpningar.
Har du den kompetensprofil vi behöver?
Krav
doktorsexamen - eller tar examen senast augusti 2026 - inom datalogi, datavetenskap eller närliggande område.
dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning inom informationshantering, AI och osäkerhetshantering.
god programmeringsförmåga och vana att bearbeta, analysera och visualisera data.
mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
god förmåga att kommunicera på engelska.
Meriterande
kunskap om generativ AI, multimodala modeller, förstärkningsinlärning, informationsfusion eller beslutsstödsystem
erfarenhet av projektledning.
erfarenhet från försvars- eller säkerhetsområdet.
Vem är du?
Du är en nyfiken och drivande forskare som vill arbeta med problem som saknar enkla svar. Du trivs i en miljö där teori möter praktik och där din forskning får verklig betydelse.
Du arbetar självständigt, men uppskattar också samarbete och kunskapsutbyte med andra. Du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och har ambitionen att bidra till både vetenskaplig utveckling och konkret samhällsnytta.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Kognitiva AI-system som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik. Vi bedriver tillämpad forskning i framkant, ofta i samarbete med:
Försvarsmakten,
civila myndigheter,
EU / NATO.
Hos oss kombineras vetenskaplig excellens med verklig påverkan - våra resultat används i praktiken för att stärka Sveriges försvarsförmåga.
Du kan läsa mer om flera av våra vetenskapliga bidrag på Vetenskapliga publikationer beslutsstödsystem - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI och på Tekniska rapporter beslutsstödsystem - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 3 maj, 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Tiberg. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
