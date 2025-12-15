Forskare inom fysikalisk kemi inom färgämne-baserade solceller
2025-12-15
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Detta projekt omfattar utveckling av färgämnes-baserade solceller för omvandling av inomhusljus till el. Dessa solceller är lämpade som energikällor för många inomhustillämpningar, såsom IoT-enheter.
Forskningen kommer att utföras inom ramen för ett europeiskt M-ERA.NET-samarbete med forskargrupper i Sverige, Frankrike och Spanien. Detta samarbete involverar organiska kemister för design av nya färgämnesmolekyler och fysiker för avancerad karakterisering och modellering.
I vår del av projektet kommer vi att fokusera på utvecklingen av optimala mesoporösa metalloxidelektroder, redoxelektrolyter och hålledare, samt på framställning av prototyper och avancerad elektrisk och optisk karakterisering av solcellerna.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kemi, fysik, eller materialvetenskap, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi, fysik eller materialvetenskap. Erfarenhet av framställning och karakterisering av solceller, såsom färgämnes-baserade, perovskit eller organiska, är ett krav. Den sökande måste kunna framföra sig väl i tal och skrift på engelska samt besitta förmåga att arbeta i grupp.
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka den pågående forskningen inom institutionen, och bidra till en framtida utveckling.
Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.
Erfarenhet av likvärdiga arbetsuppgifter eller färg-baserade solceller.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av Gerrit Boschloo, gerrit.boschloo@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2025, UFV-PA 2025/3942.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
