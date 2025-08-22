Forskare inom framtidens skydd mot kemiska och biologiska hot
2025-08-22
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du forskare med bakgrund inom materialkemi eller liknande och vill bidra till utvecklingen av skyddsmaterial mot kemiska, biologiska och radioaktiva hot? Vill du bedriva långsiktig forskning där både teoretiska och laborativa metoder spelar en central roll? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
FOI söker en forskare med inriktning mot materialkemi eller annan relevant kemiinriktning. Hos oss får du möjlighet att bedriva långsiktig forskning inom ett samhällsviktigt område - utveckling av material för fysiskt skydd mot kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen (CBR-ämnen) samt tekniker för sanering av sådana ämnen.
Som forskare hos oss kommer du i första hand arbeta med vår anslagsfinansierade forskning, där fokus ligger på att förstå och förbättra materials skyddande egenskaper och på att hantera kontaminerade material. Vi söker dig som kan bidra till vår forskargrupp med kompetens inom exempelvis materialkaraktärisering, materialutveckling eller modellering av nedbrytningsmekanismer. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för forskning, teoretisk och praktisk, och vill fördjupa dig inom vårt område.
FOI är en uppdragsfinansierad myndighet som bedriver forskning och ger expertstöd till olika uppdragsgivare, framför allt Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV). Det innebär att du kommer att få arbeta i varierande projekt som kan inkludera test- och utvärderingsverksamhet, expertstöd eller tillämpad forskning nära våra uppdragsgivare.
En stor del av arbetet är laborativt och kan exempelvis bestå i att sätta upp experimentuppställningar och genomföra experiment med olika typer av ämnen, däribland gaser och högtoxiska ämnen.
Eftersom vi är uppdragsfinansierade förutsätts att du bidrar till projektansökningar och forskningsfinansiering framöver.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten för Skydd, som är en del av avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet. Skydd mot CBR-ämnen är ett brett och dynamiskt forskningsområde som omfattar både personlig skyddsutrustning - exempelvis andningsskydd och skyddsdräkter - och kollektivt skydd, däribland filter, samt tekniker för sanering av kontaminerade miljöer och material. Vår verksamhet sträcker sig från modellering, via experiment i kontrollerade laboratoriemiljöer, till fältförsök i realistiska miljöer. Inom enheten bedrivs både spetsforskning och praktisk tillämpning - och du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att stärka Sveriges beredskap mot CBRN-hot. Läs mer om vad vi gör här: CBRN-skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har doktorsexamen (eller motsvarande erfarenheter och meriter) med inriktning mot kemi, exempelvis materialkemi
Kommunicerar väl på svenska och engelska, i tal och skrift
För att arbeta hos oss behöver du vara självgående,flexibel och strukturerad och ha god samarbetsförmåga Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du
Har doktorsexamen
Har erfarenhet av kemiska analysmetoder såsom GC-MS /FID/FPD
Har erfarenhet av laborativt arbete med gaser och/eller högtoxiska ämnen
Har erfarenhet av metoder för att karaktärisera och/eller modifiera material, såsom adsorbenter, porösa material eller textilier
Har erfarenhet av modellering, exempelvis täthetsfunktionalteori (DFT)
Har erfarenhet av programmering i exempelvis Python, Matlab, Labview eller R
Har erfarenhet av spektroskopiska tekniker eller andra snabba indikeringsmetoder för att undersöka kontaminering på olika material
Har ett nätverk med andra forskare inom relevant område, exempelvis materialforskning
Har kompetens inom gasadsorbenter
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 14:e september!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Fredman. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
