Forskare inom Energisystem - konstruktionsmaterial och additiv tillverkning
2025-10-20
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Till avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap söker vi forskare inom Energisystem med inriktning konstruktionsmaterial och additiv tillverkning av metalliska material.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på knappt 12 månader med en omfattning på 25% eller enligt överenskommelse. Tillträde snarast. Tjänsteställe är Gävle.
Vi söker en driven person med specialistkunskaper inom konstruktionsmaterial samt additivtillverkning av metalliska material. Personen ska utveckla området avancerad kylning av metaller genom kylning i samband med additiv tillverkning av metaller, arbetet inkluderar även medverkan i ansökningar för forskningsfinansiering.
Som forskare ägnar du dig främst åt forskning.Kvalifikationer
Du har avlagt doktorsexamen inom materialteknik (eng. material science and engineering) med specialisering inom additiv tillverkning av metalliska material.
Bedömningen görs i första hand på vetenskaplig erfarenhet inom området konstruktionsmaterial. Du har dokumenterad erfarenhet av forskning och utvecklingsarbeten inom additiv tillverkning av metalliska material. Därutöver krävs dokumenterad erfarenhet av att ha bedrivit forskning av hur kylning inom additiv tillverkning kan användas för att kontrollera metalliska materials egenskaper. Erfarenhet av undervisning inom konstruktionsmaterial är meriterande.
Stor vikt läggs på personliga egenskaper såsom, samarbetsförmåga, självständighet, egendriv, integritet och ansvarstagande.
God förmåga att uttrycka sig på engelska, både muntligt och skriftligt, samt grundläggande kunskaper i svenska är ett krav.
Mattias Calmunger, Professor, telefon: 070-0895058, E-postadress: mattias.calmunger@hig.se
Mathias Cehlin, avdelningschef, E-postadress: mathias.cehlin@hig.se
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
