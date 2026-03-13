Forskare inom detektion av kärnvapenexplosioner - strålningsdetektion
2026-03-13
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du ingå i ett kunnigt team som leder Sveriges forskning kring detektion av kärnvapenexplosioner? Vill du arbeta med tillämpad forskning? Är du dessutom intresserad av att arbeta med mätningar och analys av radioaktivitet? Då kan du vara den perfekta kandidaten för rollen som forskare på enheten för kärnvapendetektion! Ta nästa steg i din karriär och bidra till meningsfull forskning och samhällsnytta.
Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete! Nu söker CBRN-skydd och säkerhet i Kista upp till två forskare inom detektion av kärnvapenexplosioner - strålningsdetektion
Om tjänsten
I rollen som forskare inom detektion av kärnvapenexplosioner kommer du arbeta med analys och experimentellt arbete inom strålningsdetektion.
Dina arbetsuppgifter inkluderar utveckling av befintliga och framtida system för detektion av radioaktivitet samt utveckling av metoder för analys av data. Arbetets omfattning sträcker sig hela kedjan från källterm till rapportering till uppdragsgivare. I rollen kommer du att hantera olika frågeställningar inom strålningsdetektion och avtalsverifikation. Övervakning och rutinanalys av data från nationella och internationella system kan komma att ingå i tjänsten. Du kommer att arbeta med forskning och övervakning, samt eventuellt utredningsarbete.
Verksamheten bedriver ett nära samarbete med internationella organisationer, med institutioner i andra länder samt med universitet och andra myndigheter i Sverige. Inom ramen för detta kommer du att delta på nationella och internationella möten. Arbete i fält kan också bli aktuellt.
Placeringsort är Kista, Stockholm. I arbetet förekommer resor, dock ej regelbundet.
Om enheten
Du kommer att ingå i Enheten för kärnvapendetektion som tillhör avdelningen CBRN-skydd och säkerhet .
På enheten bedriver vi forskning och utveckling kring system för detektion av såväl signaler från kärnexplosioner och andra nukleära händelser, t.ex. mätning av radionuklider eller seismo-akustiska vågor. Vi driver också ett datacenter, ett nätverk av mätstationer, samt ingår i den nationella strålskyddsberedskapen. Det arbete som utförs inom verksamheten är både för nationella behov samt internationellt för framför allt verifikation av kärnvapenrelaterade avtal.
Inom avdelningens verksamhetsområden ger vi tekniskt expertstöd till regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten samt andra berörda myndigheter inom totalförsvaret.
Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/cbrn-skydd-och-sakerhet.html
.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Avlagt masterexamen eller examen som arbetsgivaren bedömer är motsvarande nivå, inom kärnfysik, strålningsfysik eller ett närliggande område inom fysik eller kemi som arbetsgivaren bedömer är relevant.
Har erfarenhet av beräkningar och programmering.
Utrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Avlagt doktorsexamen inom kärnfysik, strålningsfysik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Branscherfarenhet eller arbetslivserfarenhet inom kärnfysik, strålningsfysik eller ett närliggande område med relevans för arbetsuppgifterna.
Vana att arbeta i Linux-miljö.
Erfarenhet och kunskap inom reaktorfysik och/eller anläggningsdrift, t.ex. kärnkraft.
Vana av att hantera stora datavolymer.
Erfarenhet av experimentellt arbete i fält och/eller laboratorium.
Som person har du god samarbetsförmåga. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du planerar, organiserar och dokumenterar. För att lyckas i denna tjänst ser vi att du har god problemlösande analysförmåga och att du är målinriktad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 7 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Peder Andersson. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
