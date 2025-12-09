Forskare i veterinärmedicinsk bakteriologi
2025-12-09
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vi söker dig som tycker om laborativt arbete såsom DNA sekvensering, fermentorodling av E. coli och rening av rekombinanta proteiner samt proteinanalyser med geltekniker och ELISA. En del av rollen är även bioinformatiska analyser av bakterigenom och proteiner.
Om jobbet
Huvuduppgiften är molekylärbiologiskt utvecklingsarbete inom området bakteriologi med fokus på patogena bakterier såsom Streptococcus suis, Streptococcus equi och Staphylococcus aureus, men även andra patogener kan ingå, med huvudsyfte att utveckla nya rekombinanta vacciner i ett nära samarbete med ett svenskt veterinärmedicinskt bolag. Tjänsten innebär en mycket stor del laborativt arbete såsom DNA sekvensering av bakteriegenom, fermentorodling av E. coli och rening av rekombinanta proteiner med ÄKTA-system, proteinanalyser med geltekniker samt metodutveckling. En betydande del av rollen är även bioinformatisk.
Din bakgrund
Docentkompetens inom relevant ämne för tjänsten är ett krav. Du skall ha erfarenhet av proteinexpression i E. coli och rening av rekombinanta proteiner samt metoder för att studera dessa proteiner såsom SDS-PAGE och ELISA metoder. Du skall ha erfarenhet av DNA-sekvensering samt besitta bioinformatisk kompetens för att bearbeta och analysera resultat från sekvensprojekt. Vi ser gärna erfarenhet av arbete med relevanta bioinformatiska verktyg för DNA och proteinstruktur såsom AlphaFold.
Meriterande är också erfarenhet av arbete med fermentorodling av E. coli och proteinrening med system såsom ÄKTA. Kunskap och praktisk erfarenhet av Real-time polymerase chain reaction (qPCR) är även det meriterande. Du skall också ha ett genuint intresse för bakteriologi och vaccinutveckling, trivas med att kombinera mycket laborativt arbete med bioinformatisk analys.
Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Vi arbetar i en liten grupp där vi samarbetar dagligen. Det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. För tjänsten krävs att du förutom svenska behärskar engelska i tal och skrift då vi arbetar internationellt.
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health.
Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.
För mer information om institutionen eller avdelningen besök: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
50%
Enligt överenskommelse. 1 februari 2026.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-12-23.
