Forskare i teknik- och vetenskapsstudier (sociologi)
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 110 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, brottslighet, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation samt teknik och vetenskap.
Forskningsinriktningarna vid institutionen koordineras huvudsakligen runt olika seminarieserier, där det ständigt sker korsbefruktning genom att flertalet medarbetare följer mer än en seminarieserie.
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap söker en forskare som kommer att arbeta inom ett befintligt projekt, EmPOWERing All, som samlar forskare i ett globalt nätverk för att analysera energipolitik och teknologier ur intersektionella perspektiv samt ge rekommendationer för policydesign och implementering. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur genus och energi samspelar - med explicit fokus på maskuliniteter.
Arbetsuppgifter
Den forskare vi nu söker ska undersöka svenska sammanhang där maskulinitet och energi samskapas. Arbetet kommer ske i nära samarbete med professor Martin Hultman för att samskriva ett antal publikationer inom forskningsprojektet.
Som forskare förväntas du bedriva forskning i samarbete med gruppen EmPOWERing All, inklusive nationella och internationella forskare. Du förväntas också delta i samt bidra till utveckling av de forskarnätverk inom vilka projektet är verksamt. Arbetsuppgifterna inkluderar att sammanställa etnografiska data, genomföra analyser med hjälp av narrativa metoder såsom rytmanalys, samt att publicera resultaten i vetenskapliga artiklar. Inom ramen för anställningen finns också möjlighet att självständigt utveckla forskningsidéer vilka leder till forskningsansökningar.
Kvalifikationer
Doktorsexamen, inom ett för anställningen relevant område, är ett krav.
Dokumenterad utbildning på forskarnivå inom teknik- och vetenskapsstudier (STS), miljösociologi, eller liknande områden är mycket meriterande.
Den framgångsrike kandidaten bör ha visat skicklighet i att bedriva samhällsvetenskaplig forskning med fokus på genus och energi. Det är särskilt meriterande om den sökande har erfarenhet av att genom fältarbete samla in och analysera etnografiska data relaterat till maskuliniteter.
Kunskap om frågor som är förknippade med hur olika former av normer och värderingar görs ihop med genus och hur detta tar sig uttryck inom energiområdet är meriterande, liksom kännedom om teorier inom detta område.
Meriterande är också erfarenhet av att arrangera mindre workshops, läskurser samt organisering av forskarnätverk.
För att lyckas i väl i anställningen krävs att kandidaten har god egen organisations- och problemlösningsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet som tar sig uttryck i bland annat kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.
För att kunna genomföra, ovan angivna arbetsuppgifter, krävs att den sökande har en mycket god förmåga (motsvarande CEFR B2) att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
För att bedöma kandidaternas lämplighet krävs att den sökande bifogar ett ansökningsbrev (max 2 sidor) som beskriver hur hens forskningsagenda kan bidra till forskningsprojektet och hur hen uppfyller de ovanstående kriterierna, ett CV inkl en komplett lista över publikationer, examensbevis samt två (2) exempel på publikationer och tre referenser (inklusive kontaktuppgifter).
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsade anställning om fem månader, heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Urvalsarbetet kan komma att inkludera intervjuer och referenstagning.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta projektledare professor Martin Hultman, martin.hultman@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska innehålla:
• ett ansökningsbrev (max 2 sidor) som beskriver hur din forskningsagenda kan bidra till forskningsprojektet och hur du uppfyller de ovanstående kriterierna,
• ett CV inkl en komplett lista över publikationer,
• examensbevis (doktorsexamen)
• två (2) exempel på publikationer
• högst tre referenser (inklusive kontaktuppgifter)
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-02-09
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
