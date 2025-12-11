Forskare i strukturbiologi för membranproteiner
Institutionen för biokemi och biofysik.
SciLifeLab (https://www.scilifelab.se/)
är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: http://www.dbb.su.se/.
Projektbeskrivning
Projektet fokuserar på att bestämma strukturer av membranproteiner med hjälp av kryo-elektronmikroskopi unom ramen för ett forskningsprogram på allosterisk modulering av ligandstyrda jonkanaler. Forskningsprogrammet använder en kombination av kryo-EM, elektrofysiologi och bioinformatik/beräkningsmetoder för att på molekylär nivå bestämma mekanismer som förklarar biologisk funktion hos jonkanaler.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en större forskargrupp med stort eget ansvar för att överuttrycka och rena membranproteiner, samt bestämma strukturer med hjälp av kryo-EM och tomografi. En viktig del i arbetet är också att utveckla nya experimentella metoder för att bestämma strukturer av membranproteiner i deras naturliga lipidmiljö.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav, liksom omfattande egen erfarenhet av experimentell kryo-EM och vana att självständigt författa vetenskapliga arbeten och hålla forskningspresentationer. Erfarenhet av elektrofysiologi och ligandstyrda jonkanaler är starkt meriterande. Personliga egenskaper som är viktiga för denna anställning är förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med övriga gruppmedlemmar för att nå gemensamma mål, inklusive mentorskap och erfarenhet av undervisning.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Erik Lindahl, mailto:erik.lindahl@scilifelab.se
