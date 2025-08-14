Forskare i statsvetenskap med inriktning mot politik och genus
2025-08-14
Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 800 studenter.
Mer information om oss finns på: https://www.statsvet.su.se.
Projektbeskrivning
Anställningen kommer att ingå i forskningsprojektet QUALREP, The Quality of Women's Political Representation, som ursprungligen tilldelades medel av European Research Council och som nu finansieras av UK Research and Innovation (UKRI). QUALREP undersöker med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder kvaliteten avseende kvinnors politiska representation i fem europeiska länder: Belgien, Polen, Portugal, Sverige och Storbritannien. I projektet studeras representationsprocesser i ett brett perspektiv, från aktörer och institutioner till processer för överläggningar och beslutsfattande på flera arenor, liksom resultatet av dessa processer, i syfte att belysa representationens kvalitet. Projektet analyserar t.ex. hur civilsamhällesorganisationer i de fem länderna driver frågor om kvinnors intresse. Ytterst syftar projektet till att utforska hur formella politiska institutioner kan göras mer inkluderande och representativa, och hur ett mer jämställt och ett starkare demokratiskt system och samhälle kan förverkligas.
Arbetsuppgifterna för anställningen är att bedriva forskning inom ramen för forskningsprogrammet i samarbete med övriga projektdeltagare. I detta arbete kommer forskaren att bidra till projektets forskningsdesign, datainsamling och analys, att författa och medförfatta vetenskapliga publikationer, samt att sprida resultaten i vetenskapliga tidskrifter och i populärvetenskapliga sammanhang.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Vi söker en kandidat med en doktorsexamen i statsvetenskap eller inom närliggande discipliner såsom genusvetenskap, sociologi och samhällsvetenskap och en bakgrund i forskningsområdet politik och genus. Vi är intresserade av en person med relevant doktors- eller postdoktoral erfarenhet (eller motsvarande arbetslivserfarenhet) för att bedriva kvantitativ och kvalitativ forskning på avancerad nivå, och som har förmåga att utföra både kvantitativ och kvalitativ forskning på grundläggande nivå. Kandidaten har förmåga att skriva högkvalitativa akademiska publikationer inom utsatta tidsfrister. Utmärkta analytiska, kommunikativa och interpersonella förmågor krävs, liksom förmågan att arbeta självständigt. Kandidaten ska ha goda kunskaper i svenska och ha goda kunskaper i akademisk skriftlig engelska.
Om anställningen
Anställningen avser deltid, 50 %, och är tidsbegränsad till längst 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef, Christian Möllerop, tfn 08-16 30 94
