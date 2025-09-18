Forskare i optisk diagnostik på aluminiumförbränning
2025-09-18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi bedriver avancerad forskning inom förbränning av aluminiumpartiklar, med fokus på att förstå grundläggande förbränningsmekanismer, inklusive flamstruktur, förbränningstemperatur, produktkondensering, droppavdunstning med mera, med hjälp av de senaste optiska diagnostiska tekniker.
Projektet betonar höghastighetsmikroskopisk avbildning, multispektral pyrometri, ljussläckningstekniker och laserbaserade diagnostiska tekniker för att studera förbränning av enskilda partiklar under kontrollerade förhållanden.
Forskningen stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom projektet "Towards CO2 Neutral Energy Conversion Using Advanced Laser Diagnostics and Modeling (COCALD)."
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder unika anställningsförmåner, inklusive generösa semester och en fördelaktig tjänstepension.

Publicering sdatum 2025-09-18

Dina arbetsuppgifter
Assistera vid enpartikelförbränningsexperiment med hjälp av avancerad optisk diagnostik. Bidra till design och kalibrering av optiska instrument såsom lasrar, höghastighetskameror och spektrometer. Bidra till design och optimering av metallförbränningskammare. Utveckla och implementera bildanalystekniker för partikelavdunstning, fragmentering och aluminiumoxidkondensering. Stöd projekt- och uppsatsstudenter som behandlar relaterade ämnen. Förbereda vetenskapliga publikationer och presentationer.Kvalifikationer
För anställningen krävs:
- M.Sc. i teknisk fysik, energiteknik eller ett närliggande område, med inriktning på optisk diagnostik eller förbränningsstudier.
- Peer-reviewed internationella publikationer inom områdena förbränning och optisk diagnostik.
- Erfarenhet av att genomföra experiment inom metallförbränning och väteflammor.
- Goda färdigheter i att sätta upp förbrännings- och optiska bildsystem.
- Kunskaper i MATLAB och bildanalysverktyg.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
Meriterande:
- God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt.
- Praktisk erfarenhet av optiska diagnostiska verktyg (t.ex. höghastighetskameror, pyrometrar eller spektrometer).
- Erfarenhet av arbete i förbränningsforskningslaboratorium.Övrig information
Tjänsten är en särskild visstidsanställning, SÄVA på tre månader på 100 % med start 1 januari 2026.
Så här ansöker du
Tjänsten söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökningar ska innehålla följande:
1. Ett personligt brev som förklarar ditt intresse för tjänsten och hur dina kvalifikationer stämmer överens med rollen.
2. Ett CV som beskriver din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.
3. Examensbevis, betygskopior och andra relevanta dokument (t.ex. rekommendationsbrev).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
