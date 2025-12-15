Forskare i litiumjonbatterier med fokus på karaktärisering av ytreaktioner
2025-12-15
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.
Projektet fokuserar på att undersöka och kartlägga fundamentala processer som sker mellan elektrolytkomponenter och elektrodytan vid upp/urladdning av litiumjonbatterier med hjälp av spektroskopisk realtidsanalys. Forskningsuppgifterna handlar om att utveckla samt applicera instrumentuppställningar för analys och karaktärisering av dessa ytreaktioner och produkter i realtid. Dessa uppställningar kräver modellsystem som liknar miljön i litiumjonbatterier, därav inkluderar arbetet även validering av de olika modellsystem som används i de olika uppställningarna.
Kvalifikationskrav
Sökande skall ha doktorsexamen i kemi med inriktning mot materialkemi eller elektrokemi. Erfarenheter av arbete med batterier och batterimaterial samt elektrokemisk testning av energilagersystem är krav. Erfarenheter av analys av litiumjonbatterier i realtid är likaså ett krav. Sökande skall ha publicerat vetenskapligt inom batteriområdet. Sökande skall ha utmärkta kunskaper i engelska och självständigt kunna författa vetenskapliga publikationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Erfarenhet av utveckling av avancerade instrumentuppställning för realtids-analys av energisystem (exempelvis "Electrochemical Quartz Crystal Microbalance, EQCM" eller "Online Electrochemical Mass Spectrometry, OEMS").
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är 80%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Leiting Zhang, leiting.zhang@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 December 2025, UFV-PA 2025/3952.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
