Forskare i Ledarskap inom Hållbar Fastighetsverksamhet
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-08-29
I rollen som forskare förväntas du leda och delta i forskning om ledarskap inom hållbar fastighetsverksamhet.
Tjänsten innebär att delta i forskning genom att samverka med andra forskare, skriva vetenskapliga artiklar och samverka med näringsliv.
Arbetet kommer att innefatta sammanställning av analyser i en form som kan presenteras skriftligt i vetenskaplig artikel, samt även i populärvetenskaplig form till företag, allmänhet och forskare. Arbetet kommer även att behöva presenteras muntligt och skriftligt i olika sammanhang, både i mer vetenskapliga och mer praktiska sammanhang.
Tjänsten är kopplad till forskningsprojekt vid institutionen för Fastigheter och Byggande och Sustainable Finance Lab, KTH och du kommer att arbeta nära de forskare som arbetar där.
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.
- Dokumenterad förmåga att publicera i vetenskapliga tidskrifter inom samhällsbyggnad.
Meriterande
- Erfarenhet av att utveckla och delta i forskningsprojekt.
- Vetenskaplig skicklighet avseende hållbarhet, ledarskap och samhällsbyggnad.
- Yrkesskicklighet avseende analys, rapportskrivande och muntlig presentation av avancerat och vetenskapligt material.
- Pedagogisk förmåga.
- Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal.
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- Samarbetsförmåga avseende att organisera och genomföra akademisk forskning.
- Självständighet avseende att på egen hand driva projekt.
Du som person har ett analytiskt arbetssätt, med förmåga att arbeta mångvetenskapligt. Du har en god förmåga att utrycka dig koncist och målgruppsspecifikt i skrift. Du värdesätter och förstår vikten av ett gott samarbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
