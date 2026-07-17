Forskare i icke-kodande RNA under växtförnyelse
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2026-07-17
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Institutionen för växtbiologi
Institutionen för Växtbiologi söker en forskare med placering i Uppsala för att undersöka hur icke-kodande RNA kontrollerar växtförnyelse. Icke-kodande RNA är en nyligen upptäckt och till stor del outforskad aspekt av genreglering som vi tror spelar en viktig roll i hur växter regenererar vävnader. Tjänsten är i partnerskap med Dr Sebastian Marquardts grupp vid Lunds universitet.
Om jobbet
Syftet med denna forskartjänst är att bygga vidare på de senaste upptäckterna inom växtregeneration (Kareem et al. 2025, Nature Plants; Feng et al. 2024, Nature Plants; Zhang et al. 2022, Current Biology) och tillämpa dessa För att öka vår förståelse av regenerationsprocesserna vid ympningsstället hos växter. Projektet kommer att karakterisera det transkriptionella landskapet under växtförnyelse för att identifiera kodande och icke-kodande RNA som ändrar uttryck. Relevanta kandidater kommer att undersökas ytterligare för att förstå hur icke-kodande RNA reglerar regenerering. Projektet kommer att dra nytta av den senaste sekvenseringsteknologin och använda CRISPR/Cas9-tekniker för att generera mutanter. Modifierade växter kommer att testas för deras förmåga att hämma eller förbättra regenerering. Projektet kommer att koordineras tillsammans med Dr Sebastian Marquardt, expert på icke-kodande RNA.
Projektets resultat kommer att bidra till förbättrade metoder för växtympning och växtregeneration. Forskartjänsten är fullt finansierad genom ett projektbidrag från Novo Nordisk Fonden. Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Charles Melnyks forskargrupp (https://melnyklab.com/).
Din bakgrund
Sökande ska ha en doktorsexamen inom växtutvecklingsbiologi, växtgenetik eller växtmolekylärbiologi. Minst två års postdoktoral erfarenhet krävs också inom växtbiologi som involverar regenerering och icke-kodande RNA. Den sökande bör ha en stark meritlista av publikationer med flera förstaförfattarmanuskript publicerade. Tidigare erfarenhet av arbete med Arabidopsis thaliana är nödvändig. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning liksom en förmåga att bedriva oberoende forskning, ta initiativ, ställa relevanta vetenskapliga frågor, och interagera med andra forskare. Prov på tidigare internationella samarbeten och internationella konferenspresentationer är också mycket önskvärt.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Forskare finansieras av ett projektbidrag från Novo Nordisk Fonden, och den antagna Forskare kommer att arbeta i Charles Melnyks forskargrupp (https://melnyklab.com/).
Institutionen har sin verksamhet i Biocentrum vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Uppsala är en livlig universitetsstad som ligger nära Stockholm (40 minuter med tåg) och Arlanda flygplats (20 minuter med tåg).
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-31.
Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) CV inklusive publikationslista, (2) beskrivning av forskningserfarenhet, 3) motivationsbrev och (4) namn på två till tre referenspersoner.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Almas allé 5 (visa karta
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756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Charles Melnyk charles.melnyk@slu.se Jobbnummer
10005263