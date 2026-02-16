Forskare i i ekologi och könskonflikter
2026-02-16
Zoologiska institutionen är en av de äldsta institutionerna vid Stockholms universitet och har en lång historia av grundläggande och tillämpad djurforskning, från leddjur till stora däggdjur.
Institutionen utgör en dynamisk forskningsmiljö och består av cirka 80 medarbetare, inklusive professorer, forskare, doktorander och administrativ personal. Det finns flera forskargrupper som arbetar med evolution och beteende, samt populationsgenetik och evolutionär genomik.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/zoologi/.
Projektbeskrivning
Zoologiska Institutionen söker en forskare för att genomföra beteendeexperiment och data- analyser. Anställningen är kopplad till ett pågående projekt för att undersöka påverkan av ekologi och genetik på könskonflikter i Drosophila melanogaster. Projektet finansieras av forskningsmedel från Vetenskapsrådet som tilldelats Axel Wiberg.
Könsurval och könskonflikter är fascinerande processer inom evolutionsbiologi som driver diversifiering av många egenskaper och organismer. Men de agerar inte enskilt. Det finns ett växande intresse för hur ekologiska- och miljö-variabler påverkar könskonflikter inom naturliga populationer. Till exempel, hos D. melanogaster har det visats att effekterna av skador från hanar på honor beror på, bland annat, temperaturen vid parningstillfället. Därutöver har vi nyligen visat att samevolution mellan de hanliga och honliga komponenterna av "sex-peptide" nätverket har effekter på resultaten av parningsinteraktioner i laboratorieförhållanden. Om interaktioner mellan gener och omgivningen är vanliga vid könskonflikter förväntar vi oss att populationer borde vara anpassade till de lokala sociala (konflikter mellan könen) och ekologiska (klimatiska, t.ex. temperatur) förhållandena. För att prova den förväntningen, kommer vi att driva "common-garden" experiment med vilda D. melanogaster för att undersöka hur interagerande mellan genetisk samvariation inom SP-nätverket och temperatur påverkar resultaten av parningsinteraktioner.
Mera bakgrund om projektet finns i följande publikation: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.11.04.686516v1.

Dina arbetsuppgifter
Forskaren kommer att tillsammans med gruppledaren planera och utföra beteendeexperiment med Drosophila melanogaster samt utföra PCR amplificering och Amplicon sekvensering av utvalda gener. Dessutom kommer forskaren att leda analyser och publicering av data från experimenten.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Forskaren skall ha:
- Tidigare erfarenhet av parnings- och beteende-experiment med Drosophila.
- Tidigare erfarenhet av DNA extrahering samt PCR amplifikation.
- Goda färdigheter inom statistiska analyser av experimentell data.
- Stark bakgrund inom teman könsurval och könskonflikter.
- Dokumenterade och goda färdigheter i att kommunicera på engelska (skriftligt och muntligt).
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 9 månader. Tillträde 2026-06-01.
Upplysningar om anställningen lämnas av Axel Wiberg, mailto:axel.wiberg@zoologi.su.se
