Forskare i genteknologi och beräkningsbiologi - Kungliga Tekniska Högskolan - Biologjobb i Stockholm

Kungliga Tekniska Högskolan / Biologjobb / Stockholm2021-07-07KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.2021-07-07Vi har erhållit flera anslag från privata stiftelser, EU (ERC) och SciLifeLab för att ta fram molekylära atlaser över vilka gener som uttrycks under utveckling av bland annat hjärna, hjärta och lunga men även vuxen tarm och lunga men även vid olika sjukdomstillstånd.Mycket stora genexpressions data insamlas förnäravarande på SciLifeLab från olika grupper i Sverige men även internationellt. Inom ramen för detta projekt skall vi även engagera forskare i Sverige av att dra nytta av denna unika kunskapsresurs.För detta söker vi en forskare som kan arbeta inom projektet för att delta i projektets bioinformatiska/beräkningsbiologiska utveckling. En nyckelkomponent för den utlysta positionen är matematisk och/eller beräkningsbiologisk (maskininlärning) kompetens. Forskaren kommer vara i tät kontakt med interna och externa forskare.Detta är en allmän visstidsanställning på 1+1 år med start efter sommaren.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom datalogi, matematik, fysik eller beräkningsbiologi.- Mycket god framställningsförmåga i text (engelska)- Mycket god framställningsförmåga i tal (engelska)- Mycket god programmeringsvana.MeriterandeErfarenhet av bioinformatiskt och/eller beräkningsbiologiskt arbete (arbete inom livsvetenskaperna) är meriterande. Du besitter god ämnesskicklighet och yrkesskicklighet. Vi söker en person som kan arbeta självständigt. Du har god pedagogisk förmåga och vetenskaplig skicklighet.Vi ser gärna att du har förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Du får gärna ha god samarbetsförmåga och erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal. Det är meriterande med kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Fackliga representanterDu hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).Om anställningenAnställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - ett år med möjlighet till ett års förlängning med tillträde enligt överenskommelse.Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse, efter sommaren VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-09-01Kungliga Tekniska Högskolan5850706