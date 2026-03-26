Forskare i datalingvistik med inriktning mot multimodal NLP
Göteborgs universitet / Samhällsvetarjobb / Göteborg Visa alla samhällsvetarjobb i Göteborg
2026-03-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitet är en statlig myndighet vilket innebär goda anställningsförmåner såsom friskvård på arbetstid, ersättning för läkarbesök, grundsemester på 28 dagar och tjänstepension. Du kan läsa mer om våra anställningsförmåner här.
På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Humanistiska fakulteten har vi omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Hos oss pågår en mängd stora internationella och tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom områden som teoretisk och praktisk filosofi, logik, lingvistik, datalingvistik, språkteknologi och vetenskapsteori.
Projektbeskrivning
Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2027). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av projektet se CLASP - Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier, Göteborgs universitet
Ämne
Datalingvistik
Ämnesbeskrivning
Ämnets koherens tillhör det bredare området diskursmodellering inom datalingvistik. Diskursmodellering undersöker de mekanismer som organiserar sekvenser av meningar eller yttranden till meningsfull, begriplig och kontextuellt lämplig diskurs.
Dessa mekanismer inkluderar fenomen som koreferens, explicita och implicita diskursrelationer, lexikal konsistens och kontinuiteten i verbala tempus och aspekter.
Arbetsuppgifter
Forskaren kommer att arbeta med att samla in, sammanställa och bearbeta korpusar från olika genrer, områden och metoder. Arbetet innefattar även att utveckla och utvärdera modeller för multimodal NLP, med särskilt fokus på långkontextuell textsammanhållning. Vidare kommer den anställda att tillämpa dessa modeller för att främja forskningsfronten inom olika multimodala NLP-uppgifter, både inom tillämpningar såsom textgenerering och inom experimentella tillvägagångssätt för lingvistisk analys.
Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Forskaren förväntas delta aktivt i forskargruppens aktiviteter samt i ämnets seminarier och konferenser. Forskargruppens gemensamma arbetsspråk är engelska.
Kvalifikationer
Behörig till anställningen som forskare är den som har avlagt masterexamen eller motsvarande utländsk examen som bedöms likvärdig. Masteruppsatsen ska vara inom ett forskningsområde som är relevant för den ovan beskrivna ämnesinriktningen.
Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste bedömningskriteriet, och särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes masteruppsats samt eventuella publikationer. Dokumenterad god samarbetsförmåga, god förmåga att planera och organisera forskning samt god förmåga att kommunicera forskningsresultat är också meriterande.
Sökande bör ha erfarenhet av maskininlärning, inklusive djupinlärning och neurala nätverk, gärna med bakgrund inom centrala metoder och uppgifter inom naturlig språkbehandling (t.ex. språkmodellering, parsning, korreferens, maskinöversättning, diskursparsning m.m.). Intresse för kognitiva processer och modeller bakom mänsklig språkförståelse är en viktig fördel för anställningen. Erfarenhet av crowdsourcing av data och statistisk analys är också önskvärd.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, SÄVA, 11 månader
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet, Göteborg
Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Tillsättningsförfarande och ansökan
För information om tillsättningsförfarande och hur du ansöker, se den fullständiga annonsen på www.gu.se.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9820415