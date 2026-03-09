Forskare i biomedicinsk teknik
2026-03-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi letar efter en talangfull, motiverad och kreativ forskare med erfarenhet inom tarmcellbiologi, intresserad av att applicera denna kunskap på bioingenjörstekniker så som organs-on-a-chip och biomaterial.
Du kommer bli en del av den interdisciplinära BioMicroSystems-gruppen, ledd av Maria Nordin. BioMicroSystems-gruppen fokuserar på att använda mikroteknik och mikrofluidik för att lösa komplexa biologiska frågeställningar. Specifikt arbetar vi med biomaterial, droplet microfluidics, och organs-on-a-chip med nuvarande fokus på att använda dessa tekniker till att rekonstruera in vitro-mikromiljöer som kan lösa komplexa biologiska frågeställningar inom tunntarmsbiologi.
Du kommer att arbeta på Biomedicinskt Centrum vid Lunds Universitet. Detta är en unik interdisciplinär miljör, som erbjuder fantastiska möjligheter såsom forsknings- och sociala interaktioner med en stor och mångfaceterad grupp av excellenta forskare. Lokalerna har labb dedikerade till biomedicinsk forskning, inklusive cellodlingsfaciliteter och våtlabb, samt tillgång till flera toppmoderna core facilities, inklsive flödessytometri, masspektrometri och genomik. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Den tidsbegränsade anställningen som forskare är främst avsedd för den som vill meritera sig inom forskning.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- att stödja forskargruppen, att medverka i forskning inom ämnesområdet
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
- avlagd doktorsexamen i molekylär- och cellbiologi
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- mycket goda kunskaper inom tarmbiologi
- erfarenheter inom epitel- och endotelcells odling
- erfarenheter inom mikrofluidik och organs-on-a-chip
- erfarenhet inom 3D cellodling.
- självständighet och samarbetsförmåga.
Meriterande för anställningen är:
- kunskaper inom stamcellsbiologi
- erfarenheter inom immunohistokemi
- erfarenheter inom sample prep för proteomik.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Anställningen som forskare tidsbegränsas till 9 månader och avser heltid.
Startdatum är 1 april 2026, eller snarast efter överenskommelse.
Forskare omfattas av "lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för forskare och biträdande forskare". Planeringen av årsarbetstiden sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
