Forskare i biomedicinsk teknik
Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-09-12
Beskrivning av arbetsplatsen
Vår grupp är välrenommerad inom forskningsområdet akustofluidik genom våra grundläggande experimentella studier av ultraljudsresonanser för att generera akustiskt inducerade strömningsfenomen samt för att generera krafter på mikroskopiska objekt i mikrokanaler.
Vi utvecklar tillämpningar inom medicinsk teknik baserat på akustofluidikprinciper. Exempel på sådana tillämpningar är att sortera ut cirkulerande tumörceller från blodet hos cancerpatienter eller att fånga in extracellulära vesiklar från blodprov.
I arbetsuppgifterna som forskare ingår i första hand att medverka i forskargruppens forskning samt viss undervisning och handledning.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- att stödja forskargruppen, att medverka i forskning inom ämnesområdet
- undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå (max 20%).
- handledning av examensarbetare.
- att bistå med att söka extern forskningsfinansiering.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
- avlagd doktorsexamen inom området akustofluidik
- postdoktoral erfarenhet inom forskningsområdet mikrochipbaserad akustofluidik
- dokumenterad erfarenhet av COMSOL-modellering inom flödesmekanik, akustofluidik och mikrofluidik
- dokumenterad erfarenhet av akustofluidikbaserad hantering och separation av humant blod
- dokumenterad erfarenhet av klinisk kemisk bloddiagnostik
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av akustofluidikbaserad hantering och separation av blod från försöksdjur
- erfarenhet av 3D-design i Fusion 360 och 3D-tillverkning av mikrofluidiksystem
- erfarenhet av statistisk analys av klinisk kemiska mätdata
- erfarenhet av att utvärdera kvalitet på blodceller och blodplasma
Vi erbjuder
Anställningen är en särskild visstidsanställning under 12 månader med önskad start 2026-01-15 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 100 %.
Anställningen är en särskild visstidsanställning under 12 månader med önskad start 2026-01-15 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 100 %.

Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av Flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens.
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet.
