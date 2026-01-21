Forskare i antibakteriella MOF
2026-01-21
Institutionen för molekylära vetenskaper
Vi söker dig som vill bidra till utvecklingen av kunskap om hur man skapar, tillverkar och karakteriserar funktionella antiseptiska beläggningar baserade på metallorganiska ramverk.
Oorganisk och fysikalisk kemi gruppen jobbar med utvecklingen av kunskap om miljöteknologier och biomedicinska tillämpningar av oorganiska och hybrida oorganisk-organiska nanostrukturerade material. Vi bedriver denna forskning i tätt samarbete med specialister inom veterinär- och humanmedicin. En viktig del i vårt arbete är undervisningen på grund- och avancerad nivå inom områden allmän kemi och oorganisk kemi. Undervisningen på grundnivå sker på svenska.
Om jobbet
Du ska jobba med utvecklingen av avancerade syntestekniker för framställningen av hybridmaterial beläggningar med särskild fokus på antiseptiska beläggningar bestående av metallorganiska ramverk. Målet blir att med hjälp av teoretiska beräkningar designa komplexa ytor som ska kombinera mekaniska byggstenar kapabla att stöta ifrån sig bakteriebiofilmer, syntetisera de föreslagna beläggningarna och utvärdera deras effekt mot en rad skadliga mikroorganismer.
Du ska aktivt arbeta med karakterisering av olika material med hjälp av miljöelektronmikroskopi, röntgendiffraktion, AFM, samt olika spektroskopiska metoder såsom NMR, FTIR, UV-Vis.
Du förväntas kunna självständigt sammanfatta dina resultat och förbereda forskningsuppsatser för publikation i högrankade vetenskapliga tidskrifter.
Undervisning, särskilt på grundnivå inom både teoretiska och praktiska moment ingår i jobbet.
Din bakgrund
Du har dokumenterad erfarenhet av forskning inom relevant område, stark expertis inom syntes av metallorganiska ramverk, har jobbat självständigt med karakterisering av olika oorganiska och hybrida material och med spektroskopiska studier av ytor. Du har bra erfarenhet av karakterisering av bakteriebiofilmer och studier av antibakteriell aktivitet.
Du har:
disputerat inom oorganisk, material- eller miljökemi
dokumenterad förmåga att syntetisera beläggningar av metallorganiska ramverk.
dokumenterad förmåga att genomföra fasidentifiering och analyser med hjälp av elektronmikroskopi och XRD.
god erfarenhet av undervisning på grundnivå
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Institutionen för molekylära vetenskaper består i dag av ca 100 medarbetare och bildar tillsammans med tre andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på Ultuna Campus, Uppsala.
Institutionen bedriver grund- och tillämpad forskning, undervisning och utvecklingsarbete inom flera samverkande områden som oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, molekylär strukturbiologi, bioteknologi, naturproduktkemi, mikrobiologi och livsmedelsvetenskap. Institutionen har avancerad infrastruktur för kemiska studier, bl.a. utrustning för avancerad oorganisk och metalorganisk syntes, NMR-spektroskopi där institutionen är med i nationella SwedNMR initiativet, avancerad masspektrometri, svepelektronmikroskopi (ESEM), atomkraftsmikroskopi (AFM), röntgendiffraktion för strukturbestämning av enkristaller och pulver, gas- och vätskekromatografiutrustningar, mm.
Institutionen bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten med andra institutioner på SLU, nationellt och internationellt i studier av material och processer för lantbruks och miljötillämpningar.
Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-04Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
