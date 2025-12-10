Forskare i anaerob mikrobiologi med fokus på antibiotikaresistens-vikariat
2025-12-10
Vi söker en forskare för arbete om antimikrobiellresistens (AMR) i biogasprocesser. Arbetet kommer utföras i forskningsgruppen mikrobiell bioteknik. Det aktuella projektet undersöker nivåer av AMR i olika biogassystem och analyserar metagenomdata för att koppla gener för antibiotikaresistens till specifika taxa. Arbetet innebär att bistå i denna analys och att sammanställa resultat för en vetenskaplig publikation. Arbetet kommer utföras på institutionen för molekylära vetenskaper.Publiceringsdatum2025-12-10Bakgrund
Sökande ska ha en doktorsexamen i mikrobiologi/bioteknik samt dokumenterad kompetens av bioinformatisk analys med fokus på AMR. Forskningen genomförs i en större forskargrupp och sökande bör ha god förmåga att samverka med andra i gruppen, likväl som att arbeta självständigt.Om företaget
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 100 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns bred kompetens inom mikrobiologi, biokemi, kemi och livsmedelsvetenskap. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Den utlysta tjänsten är placerad inom ämnet mikrobiell bioteknik. Besök oss på https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/molekylara-vetenskaper/om-oss
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Uppsala
Tidsbegränsad anställning 3 månader, vikariat.
Tillträde
Januari 2026Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-12-24. Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
