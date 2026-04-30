Forskare i AI-driven design av protein-halvledarhybridarkitekturer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla och implementera AI-drivna pipelines för proteindesign: Bygga och tillämpa avancerade generativa ramverk (diffusionsmodeller, flow matching, förstärkningsinlärning) för att designa oligomera proteinstrukturer med exakt definierade geometrier och inkapslade volymer.
Designa proteinmallar för materialsynthes: Skapa, optimera och experimentellt validera proteinmotiv som initierar och styr tillväxten av halvledarmaterial, vilket möjliggör programmerbara bio-oorganiska hybridsystem.
Leda och organisera forskarteam: Handleda och vara mentor för ett tvärvetenskapligt team av proteindesigners och experimentella forskare; samordna beräkningsbaserade och experimentella arbetsflöden för att säkerställa effektiv projektgenomförande.
Integrera beräkning och experiment: Övervaka iterativa design-bygg-test-cykler och koppla samman AI-baserad design med high-throughputmetoder och experimentell validering.
Bidra till ansökningar om forskningsmedel
Etablera samarbeten och partnerskap: Samverka med akademiska, industriella och infrastrukturella partners för att påskynda överföringen av proteindesign till funktionella material och tillämpningar.
Krav för anställningen
Avlagd doktorsexamen i ämne relevant för anställningen.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av att utveckla och tillämpa toppmoderna pipelines för design av proteinassemblies med hjälp av AI-metoder, inklusive reinforcement learning, flow matching och diffusion.
Erfarenhet av att designa proteinmallar som kan initiera och styra tillväxt av halvledarmaterial.
Erfarenhet av att leda och handleda ett team av studenter och forskare inom proteindesign.
Erfarenhet av höggenomströmningsproduktion av proteiner och funktionell screening.
Erfarenhet av FACS-sortering och jästdisplay med hjälp av FACS.
Meriterande för anställningen
Dokumenterad erfarenhet av att erhålla forskningsanslag inom området proteindesign anses vara mycket meriterande.
Erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga team anses vara mycket meriterande.
Förmåga att etablera samarbeten med akademiska och industriella infrastrukturpartners för att påskynda framstegen inom högpåverkande forskning anses vara mycket meriterande.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Villkor mm
Tillsvidareanställning med 100% från 2026-06-10 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Kontaktperson: Ingemar André.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelskaoch innehålla:
Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max fem sidor).
Kontaktuppgifter till minst två referenser.
Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND
Lunds universitet Kontakt
Ingemar Andre ingemar.andre@chem.lu.se +46462224470
9884112