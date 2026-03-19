Forskare i AI-baserad metrologi för medicinsk bildbehandling
Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik
2026-03-19
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en forskartjänst inom AI-baserad metrologi för medicinsk bildbehandling.
Fokus kommer att ligga på att utveckla spårbara och tillförlitliga metoder för kvantitativ spektral CT-avbildning samt individanpassad dosbedömning i klinisk praxis. Forskningen bedrivs i nära samarbete med internationella partners inom både industri och akademi. Arbetet är av både experimentell och teoretisk karaktär och omfattar datapreparering, utveckling och verifiering av modeller samt generalisering av lösningar.
Din bakgrund
För denna tjänst krävs en doktorsexamen i elektronik, metrologi, datateknik eller ett närliggande område samt tidigare akademisk erfarenhet av maskininlärning. Den sökande bör ha en stark bakgrund inom metrologi och medicinsk bildbehandling.
Aktivt deltagande och samarbete inom forskargruppen är nödvändigt. Det är därför viktigt att du är en ansvarsfull person med helhetssyn, att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftlig på engelska och att du är strukturerad i ditt arbetssätt.
Dina egenskaper
Tidigare erfarenhet, examen och arbete kopplat till tjänstens område är viktigt i urvalet för denna tjänst. Att du självständigt kan planera och genomföra forskning inom tjänstens område samt att du ansvarsfull och öppen för att lära nya saker. Viktigt också att du fungerar i gruppen, öppen för samverkan med externa parter samt kan bidra med din kunskap till andra.
Viktigt att du kan kommunicera obehindrat både muntligt och skriftlig på engelska.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på 20% med tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se
eller +46 (0)10 142 84 98, eller Universitetslektor Irida Shallari, irida.shallari@miun.se
, +46 (0)10-1428350. Publiceringsdatum2026-03-19Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, examensarbete, ett personligt brev som beskriver inriktning du vill fokusera på inkluderande dina visioner och mål för detta område, samt övriga handlingar (till exempel projektarbeten) som önskas åberopas.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-04-15.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2026/572".
Detta är ett deltidsjobb.

Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik
